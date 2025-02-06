"Книжный арсенал" в Киеве: стали известны даты и программа фестиваля

В Киеве в 2025 году пройдет довольно много книжных событий. В частности, уже известны даты "Книжного арсенала".

Фестиваль "Книжный Арсенал" пройдет с 29 мая по 1 июня в Мыстецком арсенале в Киеве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук фестиваля.

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Что известно о программе

В этом году кураторами главной темы станут историк, профессор Йельского университета Марси Шор и писательница, член украинского PEN Оксана Форостина. Программа мероприятия предусматривает лекции, дискуссии, публичные интервью, чтения и перформансы на семи сценах.



В рамках фестиваля пройдет много мероприятий / Фото Pexels

В фестивале примут участие издательства и магазины в шести направлениях:

арткнига

художественная литература

нон-фикшн

детская литература

мальописания

книги на иностранных языках

Заявки для участия принимаются до 28 февраля. Фестиваль организуют ОО "Сообщество Художественного арсенала" при поддержке международного фонда "Возрождение".

Кроме этого, фестиваль "Книжная страна" пройдет с 24 по 27 апреля в Киеве на ВДНХ, где запланировано более 300 событий для книголюбов всех возрастов. Программа включает презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии, с особым акцентом на военной тематике и мероприятия для подростков.