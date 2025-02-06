"Книжный арсенал" в Киеве: стали известны даты и программа фестиваля
В Киеве в 2025 году пройдет довольно много книжных событий. В частности, уже известны даты "Книжного арсенала".
Фестиваль "Книжный Арсенал" пройдет с 29 мая по 1 июня в Мыстецком арсенале в Киеве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук фестиваля.
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Что известно о программе
В этом году кураторами главной темы станут историк, профессор Йельского университета Марси Шор и писательница, член украинского PEN Оксана Форостина. Программа мероприятия предусматривает лекции, дискуссии, публичные интервью, чтения и перформансы на семи сценах.
В рамках фестиваля пройдет много мероприятий / Фото Pexels
В фестивале примут участие издательства и магазины в шести направлениях:
- арткнига
- художественная литература
- нон-фикшн
- детская литература
- мальописания
- книги на иностранных языках
Заявки для участия принимаются до 28 февраля. Фестиваль организуют ОО "Сообщество Художественного арсенала" при поддержке международного фонда "Возрождение".
Кроме этого, фестиваль "Книжная страна" пройдет с 24 по 27 апреля в Киеве на ВДНХ, где запланировано более 300 событий для книголюбов всех возрастов. Программа включает презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии, с особым акцентом на военной тематике и мероприятия для подростков.