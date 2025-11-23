Забудьте о молоке и корице: что стоит добавить в кофе, чтобы раскрыть его вкус по-новому

Многие люди не представляют своего утра без чашки кофе. Кто-то пьет его с молоком, кто-то со сливками или с корицей каждый четверг. Однако перечень дополнений к кофе не ограничивается этими вариантами.

И речь не идет об альтернативных видах молока, а о совсем других видах добавок, которые раскрывают вкус напитка по-другому. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на портал Univercity Hospitals.

Что стоит добавить к кофе?

Если кофе с молоком, даже миндальным, кажется вам слишком банальным, то можно попробовать и другие добавки. И нет, это не сливки и не сгущенное молоко.

Можно добавить к кофе стевию, если вы хотите сладкий напиток, но не хотите, чтобы уровень сахара в крови вырос, как и калорийность напитка. Сладость стевии равноценна сладости сахара, только в ней нет калорий.

Или же усилить вкус кофе без сахара можно с помощью экстракта ванили. Он также не калорийный, но имеет сладкий и насыщенный вкус. Также аромат ванили может успокаивать. Нужно буквально несколько капель экстракта к кофе.



Ваниль может существенно улучшить вкус кофе / Фото Pexels

И совсем неожиданное приложение, но оно набирает популярность. И делает это довольно стремительно. Речь идет о протеине. Все больше людей добавляют в кофе немного протеинового порошка или коктейля. Это не только улучшает вкус самого кофе, но и насыщает его белком. Хотя это не делает кофе альтернативой полноценному завтраку.

Портал Bon Appetit советует также добавить в кофе щепотку соли. Это поможет убрать горечь напитка и лучше раскрыть его вкус.

А где пьют больше всего кофе?