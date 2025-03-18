Кофе, который делает глаза "мертвыми": что нужно знать о кофе Dead Eye

Кофе "Мертвый глаз" (Dead Eye) –это мощный напиток для настоящих любителей кофеина. Смесь из трех порций эспрессо и чашки фильтр-кофе создает взрывную энергетическую комбинацию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что известно о кофе "Мертвый глаз"

Кофе "Мертвый глаз" – это более крепкий вариант кофе "красный глаз" (red eye), который содержит одну порцию эспрессо, и крепче "черного глаза" (black eye), что готовится с двумя порциями.

Название "мертвый глаз" происходит от эффекта, который этот напиток оказывает на организм – чрезмерное количество кофеина делает глаза "мертвыми". Кроме того, есть еще одна вариация этого кофе – green eye coffee (кофе "зеленые глаза"), это название появилось благодаря сети Starbucks, которая выбрала этот цвет, чтобы он соответствовал их бренду.

"Мертвый глаз" – более крепкая вариация "красного глаза" / Фото Unsplash

Для кого создан этот кофе

Кофе "Мертвый глаз" создан для тех, кто нуждается в мощном заряде кофеина. Как пояснил национальный чемпион по латте-арту Артур Кравчук, работники IT-сферы часто выбирают этот напиток, чтобы оставаться бодрыми и не чувствовать усталости во время работы.

Если вы работали всю ночь или ищете способ проснуться утром, кофе "Мертвый глаз" станет вашим надежным помощником. Однако, это не только о кофеине – напиток также поражает насыщенным и ярким вкусом, который заставляет возвращаться за новыми порциями.

Что нужно знать перед началом употребления "Мертвого глаза"

Перед тем, как добавлять три порции эспрессо в утреннюю чашку фильтра, стоит узнать, сколько кофеина содержит кофе "Мертвый глаз". В среднем он содержит около 288 миллиграммов кофеина на одну чашку, что равно количеству кофеина в трех чашках обычного кофе.

Также важно помнить о рекомендуемой суточной норме кофеина. Врачи в целом соглашаются, что максимальное безопасное количество кофеина в день – 400 миллиграммов. Поэтому рекомендуется не превышать одну чашку кофе "Мертвый глаз" в день, чтобы оставаться в пределах безопасной нормы.

Обратите внимание! Суточная норма рассчитана на употребление в течение суток, а не только одной порции, поэтому важно учитывать все риски и влияние напитка на ваш организм.

Важно соблюдать суточную норму кофеина / Фото Unsplash

Какой кофе "Мертвый глаз" на вкус

Кофе Dead Eye отличается своим неповторимым вкусовым профилем. Он сочетает интенсивность эспрессо с мягкостью фильтр-кофе, что создает вкус, который является одновременно сильным и утонченным.

Три порции эспрессо придают кофе темный, насыщенный и полный вкус. Это контрастирует с более мягким и сбалансированным вкусом пуровера, который завершает общий профиль напитка.

В результате эти элементы создают интенсивный, но сбалансированный букет вкусовых ощущений. При правильном приготовлении кофе Dead Eye открывает глубину вкуса, которую не так просто найти в других кофейных напитках. Он сочетает смелый вкус с тонкими оттенками шоколада, фруктов и специй, зависящих от выбора кофейных зерен.

Какие могут быть побочные эффекты употребления "Мертвого глаза"

Употребление кофе "Мертвый глаз" может вызвать несколько нежелательных эффектов.

Наиболее распространенные побочные эффекты от употребления "Мертвого глаза":

бессонница – большое количество кофеина может нарушить нормальный режим сна;

учащенное сердцебиение – чрезмерная доза кофеина может вызвать учащенное сердцебиение;

проблемы с пищеварением – некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке или страдать от кислотного рефлюкса;

тревога – чрезмерное потребление кофеина может усилить чувство тревоги и нервозности.

Кофе "Мертвый глаз" может вызвать несколько побочных эффектов / Фото Unsplash

К слову, ученые определили самый полезный и самый вредный кофе. Свое исследование они проводили в период с 1985 по 2003 год, в нем приняли участие 500 человек в возрасте от 20 до 79 лет.

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