Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование норвежских ученых в журнале SageJournals.

Смотрите также Что добавить к кофе, чтобы он перестал горчить: ответ вас удивит

Какой кофе самый вредный

В период с 1985 до 2003 года ученые провели масштабное исследование с участием 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 79 лет. Участники пили кофе, приготовленный различными способами. Кроме кофейных привычек, исследователи учитывали образ жизни людей, наличие вредных привычек, вес, уровень физической активности и другие факторы, влияющие на здоровье.

Сотрудники Гетеборгского университета установили связь между методом заваривания кофе, сердечными приступами и продолжительностью жизни.

Согласно полученным результатам, самым вредным оказался нефильтрованный кофе, в частности тот, что заваривается непосредственно в чашке. В нем содержится большое количество веществ, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина.

К менее полезным вариантам, по выводам исследователей, также относятся эспрессо, капучино, кофе по-турецки и кофе, заваренный во френч-прессе.

Ученые рассказали, какой кофе является самым вредным / Фото Unsplash

Какой кофе самый полезный

Самым полезным признали фильтр-кофе, который готовят путем пропускания горячей воды через слой молотого кофе в фильтре. Умеренное потребление такого напитка снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Самая низкая смертность среди участников была у тех, чья суточная норма кофе не превышала четырех чашек.

Более того, исследование показало, что фильтр-кофе может быть даже полезнее, чем полный отказ от этого напитка. Употребление такого вида кофе уменьшало риск преждевременной смерти на 15% по сравнению с теми, кто совсем не пьет кофе. Ученые объясняют этот положительный эффект высоким содержанием антиоксидантов в напитке.

Ученые определили самый полезный кофе / Фото Unsplash

Кому стоит отказаться от употребления кофе

Стоит помнить, что некоторым людям следует ограничить потребление кофе. Из-за содержания кофеина, который стимулирует нервную систему, чрезмерное употребление этого напитка может вызвать тревожность, дрожь рук, повышение артериального давления и учащенное сердцебиение.

Кроме того, кофе способствует вымыванию из организма кальция, магния и калия. Из-за мочегонного эффекта он может негативно влиять на работу почек и способствовать образованию камней. Исследования также подтверждают, что употребление кофе повышает уровень "плохого" холестерина в крови.

Ученые не рекомендуют пить кофе беременным женщинам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также не следует употреблять напиток натощак, поскольку это может провоцировать развитие гастрита. Также следует избегать кофе тем, кто страдает из-за бессонницы, ишемической болезни сердца, атеросклероза или гипертонии.

Есть люди, которым лучше отказаться от кофе / Фото Unsplash

К слову, в Великобритании набирает популярность в Великобритании набирает популярность новый кофе лонг-блек. Его особенность в том, что неотъемлемо от американо, эспрессо добавляют в чашку с горячей водой, а не наоборот.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.