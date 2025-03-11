Есть простой метод улучшения вкуса кофе, который не требует добавления сахара или молока. Редактор журнала Cooks Illustrated Стивен Данн советует добавить щепотку соли – это поможет нейтрализовать горьковатый привкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как убрать горечь

Если вы готовите кофе для нескольких человек, то стоит использовать 1/8 чайной ложки соли на литр напитка, смешав ее с молотым кофе перед завариванием.

По словам эксперта, соль и ее ионы натрия взаимодействуют с рецепторами горького вкуса на языке, уменьшая их активность. Это не делает кофе сладким, но влияет на восприятие вкуса, не позволяя мозгу получать интенсивные сигналы о горечи. В результате становятся заметнее естественная сладость и тонкие оттенки аромата напитка.



Кофе может горчить по многим причинам / Фото Pexels

Почему кофе может иметь горький вкус

Вкус кофе зависит от сорта зерен. Арабика известна своей мягкостью и сладостью, тогда как робуста имеет более насыщенный и кисловатый оттенок.

Также важно придерживаться правильной техники заваривания. Чрезмерное количество воды, ее слишком высокая температура или слишком долгое настаивание во френч-прессе могут сделать напиток горьким. Придерживаясь оптимальных пропорций и температурного режима, можно получить вкусный и сбалансированный кофе.