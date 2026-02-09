"Напиток сатаны": как Папа Римский спас кофе от запрета

Сегодня кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Однако немногие знают, что его распространение на Западе в значительной степени обязано Папе Клименту VIII.

Как церковь окрестила кофе?

История кофе берет начало еще в IX веке, когда исламские пастухи заметили стимулирующий эффект кофейных зерен на их овец.

Впоследствии исламские священнослужители научились выращивать эти зерна, и напиток быстро приобрел популярность во всем мусульманском мире.

Однако появление кофе в христианской Европе вызвало настороженность, поскольку его воспринимали как напиток "мусульманских неверных", с которыми европейцы воевали на протяжении веков. Поэтому некоторые даже окрестили кофе "напитком сатаны".

Папа Климент VIII / Портрет

Со временем напиток добрался и до Ватикана, где его подали Папе Клименту VIII. Несмотря на призывы советников запретить кофе, понтифик решил сначала попробовать его лично. Сделав глоток горячего напитка, папа остался в восторге.

По легенде, он заявил, что этот "напиток дьявола" слишком вкусный, поэтому необходимо "обмануть дьявола, окрестив его". Благодаря папскому благословению кофе стремительно распространился по Европе, а впоследствии – по всему миру, где до сих пор не теряет своей популярности.

Как кофе попал в Европу?

Как пишет Coffee Annan, точно неизвестно, как именно кофе появился в Европе, ведь существует несколько версий его распространения. По одной из них, кофейные зерна привез на континент врач из Аугсбурга, который привез их как сувенир после путешествия на Восток.

В то же время венецианский врач Просперо Альпини познакомился с кофейным деревом во время пребывания в Египте. Там он впервые попробовал вкусный напиток и научился обжаривать зерна для его приготовления.

Кофейные зерна / Фото Unsplash

Именно Альпини, по этой версии, доставил первые партии кофе в Венецию. Сначала его продавали в аптеках как лекарство, ведь кофе стоил очень дорого и был доступен только состоятельным людям.

Кроме того, значительную роль в распространении кофе сыграли путешественники, паломники и христианские европейские торговцы, которые привозили его из своих путешествий.

