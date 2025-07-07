Не "окраина": как возникло название "Украина" и что оно означает

Слово "Украина" впервые появляется в летописях еще в XII веке, задолго до появления Российской империи. Несмотря на распространенный миф о "окраине", историки указывают на другое происхождение названия.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Между прочим, история" в YouTube.

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Как появилось слово "Украина" и каково его значение

Несмотря на российские нарративы о "окраине империи", первое упоминание слова "Украина" появляется еще задолго до существования Российской империи – в 1187 году в "Повести временных лет".

Впервые слово появилось в "Повести временных лет", где летописец рассказывает о смерти Переяславского князя Владимира Глебовича,

– рассказывает автор видео.

Первое упоминание "Украины" появилось еще в 1187 году / Фрагмент из Ипатьевского списка

В XVII веке, под влиянием событий Хмельнитчины, слово "Украина" все четче начинает обозначать конкретную этническую и политическую единицу.

Однако этимология термина до сих пор вызывает оживленные дискуссии среди исследователей. Часть из них связывает происхождение названия от наречия "край", то есть самая отдаленная от центра часть Киевской Руси. Другие же утверждают, что "Украина" происходит от существительного "край" в смысле "родная земля".

К слову, скандинавы вообще имели собственное название для нашего государства. Для украинцев были "гардариками", что обозначало местность с большим количеством градов, укрепленных городов.