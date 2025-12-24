25 декабря или 7 января: известный священник объяснил, когда на самом деле следует праздновать Рождество

В Украине не утихают споры относительно даты празднования Рождества. Однако именно 25 декабря является наиболее приближенной к реальной дате рождения Иисуса Христа.

Когда нужно праздновать Рождество, по мнению священника?

Священник отмечает, что установить точную дату Рождества невозможно, ведь она не зафиксирована ни в Библии, ни в Святом Предании.

Если вернуться в 4 века, то церковью было установлено, что через 9 месяцев после праздника Христианского Благовещения, празднуется Рождество 25 декабря,

– отметил он.

Филюк также продемонстрировал две книги, в которых прямо указано, что именно 25 декабря является датой празднования Рождества Христова.

Священник рассказал, какая правильная дата празднования Рождества: смотрите видео

В то же время священник призвал не превращать этот вопрос в повод для споров, подчеркнув, что дата празднования Рождества является личным выбором каждого. При этом он отметил, что большинство православных церквей сейчас отмечают этот праздник именно 25 декабря.

Отец Алексей также опроверг утверждение о том, что Рождество 25 декабря – "католическое", подчеркнув, что католики так же являются христианами. По его словам, наиболее приближенной датой Рождества является именно 25 декабря.

Когда ПЦУ начала праздновать Рождество 25 декабря?

Как отмечает Православная Церковь Украины, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, из-за чего были изменены даты ряда церковных праздников.

Эти нововведения коснулись и празднования Рождества Христова. С 2023 года украинцы отмечают Рождество 25 декабря вместе с большинством христиан в мире.

Стоит добавить, что в 2025 году этот праздник приходится на четверг.

