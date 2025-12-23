24 декабря 2025 года первой звездой, которую увидят в Украине, станет Капелла из созвездия Возничего. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Universe.
Где эта звезда взойдет первой?
На востоке Украины Капелла появится в 16:08. Это произойдет на небе в Луганской области. И наоборот, позже всего она взойдет на Закарпатье в 17:16.
В Киеве ее увидят в 16:36. В других регионах ее также можно будет увидеть. Это можно сделать довольно просто, ведь она будет видимой.
Итак, для того, чтобы увидеть Капеллу надо:
- стать лицом на северо-восток после захода Солнца;
- найти яркую желтую звезду, которая стоит высоко над горизонтом и не мерцает;
- при ясной погоде ее можно увидеть даже с территории крупных городов.
Первая звезда, которая восходит на Сочельник является символической, ведь именно она указывала путь путникам.
Где и когда можно увидеть первую звезду на Сочельник / Фото Universe
Что известно о звезде Капелла?
Капелла или Альхая – это самая яркая звезда созвездия Возничего. У Википедии говорится, что она шестая по яркости на ночном небе и третья по яркости в северном полушарии. Капелла расположена на расстоянии 43,5 светового года от Солнца.
