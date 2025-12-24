Повідомляє 24 Канал з посиланням на священника Олексія Філюка.
Дивіться також Дух Різдва на небосхилі: де в Україні найшвидше побачать першу зірку на Святвечір
Коли потрібно святкувати Різдво, на думку священника?
Священник зазначає, що встановити точну дату Різдва неможливо, адже вона не зафіксована ані в Біблії, ані у Святому Переданні.
Якщо повернутися у 4 століття, то церквою було встановлено, що через 9 місяців після свята Християнського Благовіщення, святкується Різдво 25 грудня,
– зауважив він.
Філюк також продемонстрував дві книги, у яких прямо зазначено, що саме 25 грудня є датою святкування Різдва Христового.
Священник розповів, яка правильна дата святкування Різдва: дивіться відео
Водночас священник закликав не перетворювати це питання на привід для суперечок, наголосивши, що дата святкування Різдва є особистим вибором кожного. При цьому він зауважив, що більшість православних церков нині відзначають це свято саме 25 грудня.
Отець Олексій також спростував твердження про те, що Різдво 25 грудня – "католицьке", підкресливши, що католики так само є християнами. За його словами, найбільш наближеною датою Різдва є саме 25 грудня.
Коли ПЦУ почала святкувати Різдво 25 грудня?
Як зазначає Православна Церква України, з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, через що було змінено дати низки церковних свят.
Ці нововведення торкнулися й святкування Різдва Христового. Від 2023 року українці відзначають Різдво 25 грудня разом із більшістю християн у світі.
Варто додати, що у 2025 році це свято припадає на четвер.
Святкового настрою та метушні не було б, якби не наші захисники та захисниці не боронили нашу державу від російської агресії. Анастасія Зазуляк і редакція сайту 24tv.ua збирають на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади, яка веде бойові дії на Сумському і Покровському напрямках. Серед усіх, хто задонатить суму, кратну 200 гривням і більше, розіграємо новий крутий iPhone 16 256GB. Долучайтесь до збору та пам'ятайте, що кожна ваша гривня важлива!
Що заборонено ставити на стіл на Різдво?
Напередодні Різдва українці традиційно готували пісну святкову вечерю. Тому на столі не мало бути жодних продуктів тваринного походження.
Під забороною були м'ясні страви та ковбаси, а також молочні продукти й яйця. Алкоголь у Святвечір вважався недоречним, оскільки вечір мав бути присвячений духовному очищенню. Не схвалювалися й надмірно розкішні страви, адже Святий вечір не має перетворюватися на гучне застілля.
Різдвяний стіл традиційно залишався стриманим, оскільки головними цінностями цього вечора були молитва, родинне коло та вдячність, а не вартість чи кількість страв.