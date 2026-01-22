Снег лежал 160 дней: какой была зима, когда выпало рекордное количество осадков
- Самой снежной зимой в Украине была зима 1908-1909 годов, когда снег лежал примерно 160 дней.
- Самой суровой зимой в Европе была зима 1708-1709 годов, когда температура упала до -15 градусов, а в Украине - зима 1929 года с экстремальными морозами и значительными снегопадами.
Зима 2026 года выдалась снежной и суровой. Значительная часть украинцев отвыкла от такой погоды даже зимой, ведь последние годы тенденции были совсем другими.
Однако есть одна зима, которую считают самой снежной. Об этом пишет издание t1.ua.
Какая зима была самой снежной?
Последние зимы были почти бесснежными, однако в 2026 году снова выпало довольно много снега. В то же время до самой снежной зимы еще далеко.
Снега выпало очень большое количество / Фото Pexels
Наиболее снежной зимой в Украине считается зима 1908-1909 годов. Тогда выпало просто невероятное количество снега, который не таял полностью примерно 160 дней, почти полгода. Пока нет зафиксированных данных о том, сколько именно тогда выпало снега, однако, очевидно, его количество было очень существенным.
Когда была самая холодная зима в Европе?
Самой суровой зимой в Европе была зима 1708-1709 годов, когда температура упала до -15 градусов и это привело ко многим последствиям, в частности, и к значительному голоду во Франции.
Если говорить упрощенно, то в период, когда зафиксировали самую суровую зиму в Европе, солнце было менее активным. В истории это называют минимум Маундера, пишет NASA. Это время с 1645 до 1715 года, когда на Солнце почти не было солнечных пятен (их фиксировали примерно 50 вместо тысяч).
Когда была самая суровая зима в Украине?
Самой суровой зимой 20 века обычно называют зиму 1929 года. Она отличилась не только экстремальными морозами, но и чрезвычайным количеством снега.
Известно, что тогда первые снегопады начались еще в первой половине октября. Устойчивый снежный покров удерживался с начала декабря до середины апреля.
В период с января по март его высота колебалась от 20 – 60 сантиметров в низине и до более 100 сантиметров в предгорных районах.