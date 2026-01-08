Просила найти "нормальную" работу и не отвечала на признание: какого поэта не любила жена

Жизнь украинских поэтов и писателей часто может удивить тем, что она была не такой, как писали учебники. На самом деле все могло быть значительно сложнее.

Например, любовь Василия Симоненко и его жены Людмилы может вызвать восторг, однако стоит разобраться подробнее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Смотрите также Какие названия раньше носила старейшая улица Харькова: когда-то там стояла крепость

Что известно об отношениях Людмилы и Василия?

Василий Симоненко познакомился с молодой курьером Людмилой Полторадни в реакции газеты "Черкасская правда". Молодой поэт был очень романтичным и пользовался популярностью среди женщин, однако именно практическая Людмила запала ему в душу.

Самой же Людмиле влюбленность юноши нагадала на картах, поэтому она, хоть сначала и была настроена скептически, однако поддалась на ухаживания Симоненко.



Симоненко с женой / Фото "Украинки"

Они поженились, однако разница в характерах была очень заметной: Людмила не понимала мужа и постоянно жаловалась, что он не может заработать денег, а все стишки пишет.

Зато Василий Симоненко писал ей письма в разлуке, где были строки "целую с первой строки, потому что до последнего не вытерплю". Его любовь граничила с одержимостью, тогда как жена не могла ответить ему той же силой чувств.

Кем работал Василий Симоненко?

При жизни сборники стихов поэта не были очень популярными, поэтому он не мог обеспечивать семью исключительно тем, что писал. Поэтому ему приходилось работать.

С женой он познакомился в редакции газеты, где и был журналистом, проходил преддипломную практику, пишет издание "Украинки".

Кто из писателей дважды женился на агентке КГБ?