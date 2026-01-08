Наприклад, кохання Василя Симоненка та його дружини Людмили може викликати захват, проте варто розібратись детальніше. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Дивіться також Які назви раніше носила найстаріша вулиця Харкова: колись там стояла фортеця

Що відомо про стосунки Людмили та Василя?

Василю Симоненко познайомився із молодою кур'єркою Людмилою Півторадні у реакції газети "Черкаська правда". Молодий поет був дуже романтичним та користувався популярністю серед жінок, проте саме практична Людмила запала йому в душу.

Самій же Людмилі закоханість юнака наворожили на картах, тож вона, хоч спершу і була налаштована скептично, проте піддалась на залицяння Симоненка.



Симоненко із Дружиною / Фото "Українки"

Вони одружились, проте різниця у характерах була дуже помітною: Людмила не розуміла чоловіка та постійно жалілась, що він не може заробити грошей, а все віршики пише.

Натомість Василь Симоненко писав їй листи у розлуці, де були рядки "цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю". Його любов межувала з одержимістю, тоді як дружина не могла відповісти йому тією ж силою почуттів.

Ким працював Василь Симоненко?

За життя збірки поезій поета не були дуже популярними, тому він не міг забезпечувати родину виключно тим, що писав. Тому йому доводилось працювати.

З дружиною він познайомився у редакції газети, де й був журналістом, проходив переддипломну практику, пише видання "Українки".

Хто з письменників двічі одружився із агенткою КДБ?