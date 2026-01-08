На вулиці Університетській зосереджені будівлі, які формували обличчя Харкова, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf. Навіть попри те, що назви вулиць проіснували недовго, та все ж таки встигли зафіксувати масштабні трансформації міста.

Які назви мала найдавніша вулиця Харкова?

Вулиця Університетська розташована в історичному серці міста – на Університетській гірці. Її довжина – понад 1 кілометр, і саме вона вважається найстарішою вулицею Харкова. Виникла вона ще в період існування Харківської фортеці.

Тривалий час у місті офіційно називали лише головні магістралі, а от назва Університетська закріпилася вперше у 1805 році після відкриття Харківського імператорського університету.

Вже у ХХ столітті вулиця отримала кілька перейменувань. Так, у 1922 році вона стала вулицею Вільної Академії, а в 1928 році отримала назву Краскомівська. Однак у побуті харків’яни продовжували називати вулицю Університетською, тож у жовті 1945 року історичну назву офіційно повернули.

Як змінювалася вулиця з часом?

У ХVII – XVIII століттях вулиця була значно коротшою. Розростатися вона почала разом з містом, ставши важливою частиною духовного, освітнього й адміністративного життя Харкова.

На вулиці досі збереглося багато пам’яток. Серед них – Покровський собор, який звели козаки у 1689 році. Саме ця кам’яна споруда є найдавнішою у місті. Поруч розташований Покровський монастир з Озернянською церквою кінця XIX століття та архієрейський будинок.



Покровський собор у Харкові / Фото з Вікіпедії



Озернянська церква у Харкові / Фото Ozerjanskij Kharkiv

Як виглядає архітектура вулиці?

Будинок №5 – це відомий зараз Харківський історичний музей імені Сумцова. Звели його ще у 1908 році як будівлю міського ломбарду за проєктом архітектора Бориса Корнєєнка. Після руйнувань Другої світової війни колишній дворовий фасад став головним і виходить на площу.



Харківський історичний музей імені Сумцова / Фото з Вікіпедії

Будинок №4 звели у 1892 році в стилі класицизму. Спочатку він слугував єпархіальному управлінню, а згодом там почали розміщувати державні архіви. Наразі зараз там працює Центральний державний науково-технічний архів України.



Центральний державний науково-технічний архів України / Фото з Вікіпедії

На вулиці особливе місце займає будинок губернатора під номером 16. Споруджений у 1770 – 1777 роках у стилі бароко він став першим приміщенням Харківського імператорського університету. Тут у 1791 році відкрився перший у місті театр, а пізніше там працювали різні навчальні заклади.

Знаковим у місті є Успенський собор – один з найстаріших храмів Харкова. Споруду завершили у XIII столітті, а 90-метрову дзвіницю добудували у ХІХ столітті. З 1986 році й дотепер тут працює Будинок органної та камерної музики.



Успенський собор / Фото з Вікіпедії

Будинок №25 – колишній новий корпус університету, який зводили з 1823 по 1831 рік. Тут діяли у різні періоди бібліотека, обсерваторія та домова церква. З 1960-х років будівля стала відомою як кінотеатр "Піонер", який згодом перейменували в "Юність".

Звідки пішла назва вулиці Сумська у Харкові?

Сумська вулиця у Харкові названа на честь дороги, що вела до міста Суми, і має історію понад 300 років. Вулиця була перейменована на честь Карла Лібкнехта в 1919 році, але історичну назву відновили в 1945 році, пише Ukrmedia. З того часу вона залишається незмінною. Зараз це дуже гарна вулиця, яка є центральною у Харкові.

