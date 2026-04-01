Тиран или реформатор: как "Кровавый Султан" правил 33 года и строил железную дорогу в Мекку

При жизни Абдул-Хамид II получил прозвище "Кровавый султан", которое было сформировано вследствие его репутации, в частности из-за жестокого подавления восстаний. Несмотря на это его можно считать и одним из самых противоречивых султанов Османской империи. При его правлении государство активно модернизировалось.

Что известно о жизни и правлении одного из самых жестоких правителей Османской империи, пишут в Encyclopedia Britannica.

Как правил Абдул-Хамид II?

Абдул-Хамид II занял престол империи в 1876 году после свержения своего брата, Мурада V, которого считали психически больным. В том же году он обнародовал первую Османскую конституцию.

Дело в том, что в то время турки жестоко подавили болгарское восстание, а также имела успехи в Сербии и Черногории, что вызвало возмущение западных государств и России. И введение конституции должно было предотвратить иностранное вмешательство.

После этого, а именно в следующем году после обнародования документа, Абдул-Гамид II распустил парламент империи, а действие конституции приостановил в 1878 году.

Кроме того, султан часто прибегал к жестокому подавлению восстаний. Одним из самым жестоким было во время Гамидийской резни, когда погибли тысячи армян в восточных провинциях Анатолии в 1894 – 1896 годах, что, вероятно, и стало самой весомой причиной его прозвища "Кровавый султан".



Султан Османской империи, правивший более 30 лет / Портрет Абдула-Гамида II

В общем правитель Османской империи все больше прибегал к управлению империей с идеей панисламизма (идеология, пропагандирующая духовное единство и политическое объединение всех мусульман в единое государство (халифат) – 24 Канал) для того, чтобы укрепить свою власть. И это, свою очередь, создавало трудности для европейских империй в их мусульманских колониях.

Кстати! Создание одной из главных железнодорожных магистралей в Османской империи, которая финансировалась мусульманами со всего мира, была выражением этой политики.

Что известно о железной дороге, которую построили во времена правления султана?

Речь идёт о Хиджазской железной дороге, которая пролегала по труднопроходимой местности в 1 320 километров от Дамаска, что в Сирии, до Медины, что в Саудовской Аравии. Строительство этой железной дороги длилось 8 лет – с 1 900 года по 1 908 год, и было оно якобы для того, чтобы облегчить паломничество к святым местам всех мусульман.

Интересно! Медина и Мекка являются самыми святыми городами ислама. В Мекке расположена Кааба, что является главным центром паломничества мусульман, а Медина является городом пророка Мухаммеда, где он похоронен в мечети Аль-Набави. Мекка и Медина расположены не рядом, а железная дорога только улучшала доступность между ними.

Однако основная цель железной дороги кроме паломничества также заключалась в том, чтобы усилить контроль османской империи над самыми отдаленными провинциями империи.



Карта Хиджазской железной дороги / Фото Википедия

Действительно ли "Кровавый султан" был настолько жестоким?

Интересно, что кроме авторитарного правления Абдула-Гамида II, в империи в его времена было принято немало положительных сдвигов, в частности реконструкция Стамбульского университета в 1900 году, или правовая реформа, возглавляемая его великим визирем.

А самые прогрессивные реформы касались именно образования: создано 18 профессиональных школ, по всей империи была распространена сеть средних, начальных и военных школ, реорганизовано Министерство юстиции и разработана телеграфная система и тому подобное.

В колонке историка Мустафы Акйола на сайте HNN говорится о том, что Абдул-Хамид на самом деле был активным модернизатором.

Поэтому историк передает слова ученого Принстонского университета, декана истории Ближнего Востока Бернарда Льюиса, который писал, что "Он (Абдул-Хамид II – 24 Канал) основал первый археологический музей, публичную библиотеку, медицинский факультет, академию искусств, а также школы финансов и сельского хозяйства".

Что интересно, султана даже называют другом Соединенных Штатов. А еще он имел довольно прозападные хобби, например любовь к игре на фортепиано и опере. Для него даже выступала известная бельгийская сопрано Бланш Арраль.

Несмотря на то, что Абдул-Хамид II исповедовал политику панисламизма, он не был ни союзником фанатичных исламистов, ни радикальных секуляристов. И именно последние – так называемые младотурки – свергнуть его с престола в 1909 году.

