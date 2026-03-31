Этого правителя Османской империи отправили на десятки лет в "клетку", хотя и могли убить

36 лет в изоляции, жизнь под постоянным наблюдением и неожиданный выход на трон в зрелом возрасте – история султана Сулеймана II больше похожа на драму, чем на типичный путь правителя Османской империи.

Кем был Сулейман II и как он попал на престол?

Султан Сулейман II, сын султана Ибрагима и Салихи Дилашуб Хасеки, стал 22-м правителем Османской империи и 85-м халифом мусульман. Рожденный в 1642 году, он пережил свержение и убийство своего отца в шесть лет, рассказывает Britannica. В 1651 году Сулеймана поместили в Кафесу – специальные покои во дворце Топкапы, где содержали османских принцев под наблюдением, чтобы предотвратить возможные мятежи. В этой изоляции он провел около 36 лет и вышел оттуда только в 1687 году, когда взошел на престол.

Что такое Кафес?

Хотя слово "кафес" буквально переводится как "клетка", в контексте Османской империи оно имеет несколько иное значение. Это были специальные покои во дворце, где удерживали потенциальных наследников престола под наблюдением, но не в условиях классической тюрьмы, рассказывает Daily News.

До 17 века в Османской империи существовала жестокая традиция: новый султан часто приказывал убить своих братьев, чтобы избежать борьбы за власть. Поскольку преемственность передавалась между братьями, а не от отца к сыну, это приводило к конфликтам и даже гражданским войнам.

Со временем от этой практики отказались, и вместо казни принцев начали изолировать во дворце. Так появился "кафес". Принцев больше не отправляли управлять провинциями, как это было раньше, а держали рядом со двором – в гареме или специальных покоях.



Сулейман II / фото Википедии

Какие вызовы встретил султан Сулейман II в начале правления?

Султан взошел на трон в 1687 году в 45 лет после свержения брата. Османская империя сталкивалась с серьезными проблемами на австрийском и венецианском фронтах. Армейские восстания, хаос в Стамбуле и потери крепостей угрожали стабильности империи.

Восстание в Стамбуле было подавлено благодаря решительным действиям султана: он лично поддержал лояльных солдат и защитил ключевых бюрократов. Но эта решительность показала его способность контролировать ситуацию, даже в сложные времена.



Портрет Сулеймана II / фото Википедии

Какие территории были потеряны и возвращены во время его правления?

Несмотря на поражения на австрийском фронте, османы добились успехов на польском и российском направлениях с помощью крымских союзников. В то же время Венеция пыталась расширить свои владения в Морее и Афинах, но стратегия местных общин способствовала сохранению османского контроля.

Каким запомнился султан Сулейман II?

По свидетельствам историков, он был коренастым, среднего роста, благочестивым и щедрым. Султан никогда не пропускал молитвы, не держал обиды и был добрым ко всем. Его короткое правление длилось всего четыре года, но оставило след благодаря реформам, отваге и религиозности.

