Результат впечатляет: ИИ смоделировал, как могла бы выглядеть жизнь на Марсе

Дискуссии вокруг колонизации Марса ведутся уже десятилетиями, однако NASA планирует отправить туда людей только в 2030-х годах. В то же время ИИ уже сгенерировал изображения, которые демонстрируют, какой может быть жизнь на "Красной планете".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.

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Что нужно для жизни на Марсе

Марс является четвертой планетой от Солнца, где год длится 687 земных дней, а сутки – 24 часа 37 минут. Как и на Земле, там сменяются четыре времени года. Однако для жизни человека необходимы воздух, пригодный для дыхания, пища, вода и жилье. Кроме того, заселение Марса потребует источников энергии и топлива.

ИИ смоделировал колонию людей на Марсе / Фото Metro

Одной из технологий, что может помочь в этом, является изъятие кислорода из атмосферы. Уже сейчас марсоход NASA Perseverance тестирует систему Mars Oxygen In-Situ (MOXIE), которая превращает углекислый газ в кислород с той же скоростью, что и одно маленькое дерево на Земле. За два года она производит кислород, которого хватит человеку лишь на 3,5 часа. Поэтому здесь нужно будет значительное увеличение масштабов производства.

ИИ показал пейзажи на Марсе / Фото Metro

Что касается воды, то на Марсе она существует в форме льда и смешана с углекислым газом. NASA работает над созданием системы жизнеобеспечения, которая позволит регенерировать и перерабатывать воду. Сейчас ее тестируют на МКС.

Как на Марсе планируют выращивать растения

NASA активно исследует возможности выращивания сельскохозяйственных культур под светодиодным освещением на симулированной почве Марса. Кроме того, испытываются гидропонные методы, которые предусматривают выращивание растений в обогащенной питательными веществами воде.

Кроме того, марсоходы и посадочные аппараты собирают необходимые данные, а ученые на Земле разрабатывают почвенные смеси, максимально приближенные к марсианским как по химическому составу, так и по структуре.

ИИ показал, как на Марсе могут выращивать растения / Фото Unsplash

Как планируют строить жилье на Марсе

Для строительства пригодного для жизни жилья на Марсе необходимы надувные модули, которые можно будет накрыть защитной оболочкой. Однако следует учитывать суровые климатические условия планеты: летом температура может подниматься до 20 градусов днем, а ночью опускаться до -73 градусов.

ИИ показал, как могут выглядеть дома людей на Марсе / Фото Metro

Итак, жизнь на Марсе вряд ли будет проще, чем на Земле, ведь наша планета предоставляет все необходимые ресурсы для существования, тогда как на "Красной планете" их придется создавать самостоятельно.

Высадиться на Марсе ради быстрого посещения – это одно, а превратить его в долгосрочный дом – совсем другая задача. Хотя на изображениях, созданных ИИ, жизнь там выглядит перспективно, да и NASA не оставляет своих амбициозных планов по высадке людей на Марсе.