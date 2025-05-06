Что такое "Комната слез" и почему новый Папа в первую очередь посещает ее

7 мая в Ватикане начинается конклав – процесс выбора нового Папы Римского, который богат древними традициями и ритуалами. Одним из таких является поход в "Комнату слез".

Этот поход является обязательным и происходит сразу же после того, как из дымохода Сикстинской капеллы пошел белый дым. Почему это обязательная часть ритуала и почему так называется комната – рассказывает 24 Канал.

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Что такое "Комната слез"

Когда один из 133 кардиналов, присутствующих на конклаве в 2025 году, получит две трети +1 голос или больше, он станет Папой Римским. Тогда уполномоченный кардинал подойдет к победителю и спросит, принимает ли тот решение Коллегии. В случае согласия, новоизбранного понтифика просят назвать имя, которое он желает использовать как Папа.

После этого понтифик идет в "Комнату слез" – небольшое помещение возле Сикстинской капеллы. Там подготовлены белые сутаны нескольких размеров. Кардиналы традиционно одеты в красные мантии, Папа же – в белой. Поэтому там готова одежда для первого публичного выхода победителя конклава после слов "Habemus Papam" ("Имеем Папу").

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Это помещение называют "Комнатой слез", потому что это не только место для того, чтобы сменить облачение, но и для уединения, размышлений и молитвы. Многие предыдущие понтифики после избрания не сдерживали своих эмоций, особенно осознавая ответственность, которая на них возложена.

Когда понтифик овладеет эмоциями и сменит облачение – он впервые появится перед людьми на площади Святого Петра и телекамерами каналов со всего мира.