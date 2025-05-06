Цей похід є обов'язковим і відбувається одразу ж після того, як з димаря Сікстинської капели пішов білий дим. Чому це обов'язкова частина ритуалу та чому так називається кімната – розповідає 24 Канал.

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Що таке "Кімната сліз"

Коли один із 133 кардиналів, присутніх на конклаві у 2025 році, отримає дві третини +1 голос або й більше, він стане Папою Римським. Тоді уповноважений кардинал підійде до переможця і спитає, чи приймає той рішення Колегії. У випадку згоди, новообраного понтифіка просять назвати ім'я, яке він бажає використовувати як Папа.

Після цього понтифік іде в "Кімнату сліз" – невелике приміщення біля Сікстинської капели. Там підготовлені білі сутани кількох розмірів. Кардинали традиційно одягнені у червоні мантії, Папа ж – у білій. Тому там готовий одяг для першого публічного виходу переможця конклаву після слів "Habemus Papam" ("Маємо Папу").

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Це приміщення називають "Кімнатою сліз", бо це не лише місце для того, щоб змінити облачення, але й для усамітнення, роздумів та молитви. Багато попередніх понтифіків після обрання не стримували своїх емоцій, особливо усвідомлюючи відповідальність, яка на них покладена.

Коли понтифік опанує емоції та змінить облачення – він вперше з'явиться перед людьми на площі Святого Петра і телекамерами каналів зі всього світу.