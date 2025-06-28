Принята за ночь и является одной из самых демократичных в мире: 6 фактов о Конституции Украины

Ежегодно 28 июня Украина отмечает День Конституции. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после бессонных суток приняла Основной Закон независимого государства.

Этот документ стал правовой основой независимой Украины. 24 Канал собрал 6 малоизвестных, но очень интересных фактов об украинской Конституции.

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Первая Конституция появилась еще в 1710 году

Конституция Украины, принята 28 июня 1996 года, является главной, но не первой в истории нашего государства.

Первой считается Конституция Пилипа Орлика 1710 года. Она называлась "Договора и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", и состояла из преамбулы и 16 статей, написанных на латыни и староукраинском. Ее рукопись сохранилась по сей день.

Конституция Пилипа Орлика / Фото ОП

Второй стала Конституция УНР принятая 29 апреля 1918 года. В том же году также была принята Малая Конституция ЗУНР.

Также была Временная Конституция Карпатской Украины, которую приняли 15 марта 1939 года.

Украина имеет одну из самых демократичных Конституций

Украина стала последней среди постсоветских стран, которая приняла свою Конституцию, однако она получила признание как одна из самых демократических в мире.

Сегодняшний Основной Закон включает 15 разделов и 161 статью (раньше их было 16, а сейчас после 6 статьи идет сразу 8, потому что статью 7 "О прокуратуре" изъяли).

Конституция Украины / Фото "Голоса Украины"

Конституцию приняли за один день

27 июня 1996 года Верховная Рада решила рассматривать проект Конституции на одном заседании без перерывов. В результате бурных дискуссий по итогам непрерывной 24-часовой работы депутатам удалось согласовать все положения документа. Заметим, что голосование проводилось по каждой статье отдельно и целыми разделами.

Голосование за Конституцию Украины в целом состоялось в 9:20 утра 28 июня 1996 года.

Есть Конституция!,

– заявил тогдашний председатель Верховной Рады Александр Мороз во время объявления результатов голосования.

Основной Закон вступил в силу со дня принятия.

Как происходило принятие Конституции: смотрите видео

О чем больше всего спорили во время принятия Конституции

Наибольшие дискуссии велись вокруг полномочий ветвей власти, статуса Крыма, государственной символики и языкового вопроса.

Коммунисты выступали за сохранение советской модели государства и названия УССР, а также категорически не поддерживали трезубец и сине-желтый флаг. Зато проукраинские депутаты не соглашались на автономию Крыма.

Существует миниатюрная версия Конституции

В августе 2011 года в Киеве представили уникальную миниатюрную Конституцию Украины размером всего 21 на 32 миллиметра. В ней вручную написано около 9 500 букв, каждая – не более 1 миллиметра.

Миниатюрная Конституция Украины / Фото Wikipedia

Миниатюра имеет 160 страниц, написанных индийской тушью на специальной бумаге, и хранится в чехле с гербом. Создание этой книги заняло два месяца, после чего она была передана в Музей книги и книгопечатания.

Для детей создали Конституцию в форме комиксов

В 2019 году в Украине впервые представили электронную версию Конституции в виде комикса для детей.

Над проектом работали братья Капрановы, которые адаптировали текст, а иллюстрации создал художник Александр Костенко. Комикс сразу стал доступным онлайн для всех желающих.