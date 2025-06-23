Иллюстрации королевы Дании украсили безумно популярную по всему миру книгу: как это произошло

Многие представители монарших семей из стран Европы на самом деле запомнились не только своим происхождением. Часто они делали что-то, что может даже показаться странным.

Например Маргрете, которая была королевой Дании до 2024 года также создала иллюстрации для "Властелина колец". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bored panda.

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Как так случилось

Маргрете также талантливая художница и как-то она наслала свои рисунки по "Властелину колец" автору Дж. Толкину. он был изрядно поражен рисунками королевы.

В 1977 году свет увидело датское издание этой книги, проиллюстрированное работами Маргрете. Конечно, их обнародовали под псевдонимом – Ингахильд Гратмер.



Королева Дании иллюстрировала "Властелина колец" / Фото eBay

К слову, она также отличилась и как дизайнер. Известно, что некоторые из своих экстравагантных костюмов она шила сама. Также в 1991 году именно Маргрете придумала костюмы для танцоров и декорации к спектаклю Королевского датского балета "Народная сказка". А с 2001 года королева была штатным сценографом Театра пантомимы в Копенгагене.

Кстати, Маргарет Бурк-Уайт была первой женщиной-военным корреспондентом, которая фотографировала во время Второй мировой войны, включая бомбардировку Москвы и концлагеря.