Никто не ожидал: что сказала королева Елизавета, когда увидела новорожденного принца Уильяма

Королева Елизавета была хорошо известна своим острым чувством юмора. От ее шуток никто не был застрахован – даже новорожденные.

Королева весело пошутила об ушах новорожденного принца Уильяма, когда впервые увидела его. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Елизавета поддержала принцессу Диану шуткой об Уильяме

Принц Уильям, первый ребенок принца короля Чарльза и его первой жены принцессы Дианы, родился 21 июня 1982 года. В этот момент у Дианы было сложное психоэмоциональное состояние: ей все время было плохо, а роды прошли довольно сложно.

Видимо, Елизавета решила поддержать Диану своим чувством юмора. Она подошла к инкубатору для новорожденных и сказала: "Слава Богу у него не такие ушки, как у отца".

Принцесса Диана нарушила традицию и родила принца Уильяма в крыле Линдо в больнице Святой Марии. Это сделало маленького принца Уильяма первым наследником престола, который родился не дома.

Принцесса Диана также выбрала знаменитое крыло для рождения своего второго сына, принца Гарри, а Кейт Миддлтон использовала это же место для родов принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.