Улица, которая "связала" Киев: откуда взялось название "Крещатик" и крестили ли там Русь

Главная улица Киева носит название Крещатик. Однако она названа так не просто так – у этого названия есть определенная история.

Существует сразу несколько версий относительно происхождения названия Крещатик. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Вечерний Киев.

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Почему Крещатик имеет такое название

Часто можно встретить мнение, что улицу назвали в честь крещения Руси, однако это предположение ошибочно, ведь та улица, которая позже стала Крещатиком появилась только в 1797 году. В то же время развивать ее начали только в 19 веке. до того там не было почти ни одного здания.

Поэтому предположения о крещении Руси являются ложными. Зато исследователи выдвигают другое утверждение. Предполагают, что современный Крещатик – долина между Старым городом и Печерским. раньше она была "перекрещена другими долинами". Отсюда якобы и пошло название Крещатая долина или Крещатик.



Версии происхождения названия главной улицы Киева различаются / Фото Pexels

Согласно другой версии, название современного Крещатика появилось от названия местности. Киевознавица Лидия Пономаренко считает, что там, где Крещатицкий поток впадал в Почайну и было крещение Руси Владимиром Великим.

По ее мнению, после этого территории вблизи, в частности Почтовую площадь и часть Михайловской горы, начали называть Крещатицким урочищем.

Мнения относительно происхождения названия различаются, однако все исследователи соглашаются, что именно улица Крещатик будто "связала" Киев воедино, сделала перемещение комфортным, а саму столицу целостной.

К слову, Сумская улица в Харькове названа в честь дороги, которая вела в город Сумы, и имеет историю более 300 лет. Улица была переименована в честь Карла Либкнехта в 1919 году, но историческое название восстановили в 1945 году.