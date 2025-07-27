Королева, которая объединила Русь и Европу: какая была самая богатая невеста в истории Украины

В истории Украины немало выдающихся женщин, которых можно считать самыми богатыми невестами своего времени. Однако есть одна, которая принесла Франции то, чего не могла дать ни одна другая невеста.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова в YouTube.

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Кто считается самой богатой невестой в истории Украины?

По словам Алферова, если считать состояние городами и замками, то самой богатой невестой в истории Украины можно считать Гальшку Острожскую. Она была наследницей десятка городов, сотен сел и многочисленных замков в XVI веке.

Гальшка Острожская / Портрет Юрия Никитина

В то же время самой красивой невестой считают Анастасию Марковну Голуб, которая смогла покорить сердце гетмана Ивана Скоропадского.

Анастасия Марковна Голуб / Портрет Ольги Мордвиновой

Однако действительно самой богатой невестой в истории Украины можно считать Анну Ярославну – дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции.

Ее приданое высчитывалось не в деньгах или красоте. Ее наследство для всех королей Франции было в том, что она имела, как верили, императорскую кровь,

– объяснил историк.

Анна Ярославна / Гравюра Якоба де Би

Секрет заключался в ее родословной. Дед Анны Ярославны – Владимир Великий – женился на сестре византийских императоров. Особенность этого брака в том, что Византия строго оберегала своих княгинь и запрещалось отдавать их в брак с чужеземными монархами.

"В Европе верили, что Анна – внучка византийской принцессы. Но ее отец Ярослав никогда не признался, что сам был от другой жены", – отмечает Алферов.