Как украинец научил Европу пить кофе и сделал круассаны популярными
- Юрий-Франц Кульчицкий, украинец, открыл кофе для Европы, основав кофейню "Под синей бутылкой" в Вене в 1686 году.
- Кульчицкий создал европейский аналог кофе, добавляя молоко, мед и сахар, что сделало его первым распространителем кофейной культуры в Европе.
Украинцы внесли весомый вклад в развитие не только своей культуры, но и международной. Например, именно украинец открыл кофе и круассаны для Европы.
Юрий-Франц Кульчицкий, который родился в Самборском районе, стал тем, кто открыл кофе по-венски для широкой общественности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кавопошту.
Смотрите также Наполеон не был низким: какой на самом деле был рост императора
Как украинец открыл кофе европейцам?
Юрий-Франц Кульчицкий жил в Запорожской Сечи, а в 1660-х попал в турецкий плен, а затем он оказался на Балканах. Там он подробно изучил обычаи этой страны и ознакомился с кофейной культурой.
Турецкие власти обвинили купцов в шпионаже против султана, поэтому их выселили из Белграда. После этого Кульчицкий переехал в Вену, где в 1678 году основал собственную компанию.
В 1686 году он открыл собственную кофейню "Под синей бутылкой". Она передавала турецкие настроения и стала отражением культуры.
Как Кульчицкий создал европейский аналог кофе?
Кульчицкий готовил турецкий кофе, однако с определенным модификациями. Он адаптировал напиток для европейцев: начал добавлять в него молоко, мед и сахар. Однако настоящую популярность ему принес кофе по-венски, то есть кофе со сливками.
Он стал первопроходцем кофейной культуры и фактически стал тем, кто сделал употребление кофе массовым в Европе и показал, что его вкус можно регулировать.
При чем здесь круассаны?
В кофейне выпекали рогалики в форме полумесяца. После того, как кофейня "Под синей бутылкой" стала популярной, эти рогалики также получили свое признание.
Круассаны открыл украинец / Фото Pexels
Во Франции они появились после того, как туда переехала дочь австрийского императора Мария-Антуанетта. Она также известна как жена Людовика XVI.
Почему в Турции запрещали кофе?
В 1633 году султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе в Турции из-за опасений социального раздора, наказывая нарушителей казнью, пишет atlasobscura.
Султан Сулейман Великолепный также запрещал кофе. Однако тогда это обосновывалось религиозными убеждениями, ведь мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты, однако все эти запреты не сработали.
Какой кофе пил Тарас Шевченко?
- Тарас Шевченко известный украинский поэт, писатель, художник и общественный деятель. Его биография очень интересная, однако по-настоящему незаурядная. Он был крепостным, однако после выкупа стал настоящим аристократом.
- Среди напитков он нотдавал предпочтение кофе со сливками, то есть "по-венски". Он начал его употреблять во время учебы в Академии художеств, чтобы поддерживать тонус.
- Кроме этого, указывают, что он любил пить чай с ромом. Его он особенно ценил во время ссылки, а употреблять этот напиток продолжал до конца жизни.