Украинцы внесли весомый вклад в развитие не только своей культуры, но и международной. Например, именно украинец открыл кофе и круассаны для Европы.

Юрий-Франц Кульчицкий, который родился в Самборском районе, стал тем, кто открыл кофе по-венски для широкой общественности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кавопошту.

Как украинец открыл кофе европейцам?

Юрий-Франц Кульчицкий жил в Запорожской Сечи, а в 1660-х попал в турецкий плен, а затем он оказался на Балканах. Там он подробно изучил обычаи этой страны и ознакомился с кофейной культурой.

Турецкие власти обвинили купцов в шпионаже против султана, поэтому их выселили из Белграда. После этого Кульчицкий переехал в Вену, где в 1678 году основал собственную компанию.

В 1686 году он открыл собственную кофейню "Под синей бутылкой". Она передавала турецкие настроения и стала отражением культуры.

Как Кульчицкий создал европейский аналог кофе?

Кульчицкий готовил турецкий кофе, однако с определенным модификациями. Он адаптировал напиток для европейцев: начал добавлять в него молоко, мед и сахар. Однако настоящую популярность ему принес кофе по-венски, то есть кофе со сливками.

Он стал первопроходцем кофейной культуры и фактически стал тем, кто сделал употребление кофе массовым в Европе и показал, что его вкус можно регулировать.

При чем здесь круассаны?

В кофейне выпекали рогалики в форме полумесяца. После того, как кофейня "Под синей бутылкой" стала популярной, эти рогалики также получили свое признание.



Круассаны открыл украинец / Фото Pexels

Во Франции они появились после того, как туда переехала дочь австрийского императора Мария-Антуанетта. Она также известна как жена Людовика XVI.

Почему в Турции запрещали кофе?

В 1633 году султан Мурад IV запретил публичное употребление кофе в Турции из-за опасений социального раздора, наказывая нарушителей казнью, пишет atlasobscura.

Султан Сулейман Великолепный также запрещал кофе. Однако тогда это обосновывалось религиозными убеждениями, ведь мусульманам запрещено употреблять в пищу "черные или горелые" продукты, однако все эти запреты не сработали.

