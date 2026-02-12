Женщина, которая сводила с ума писателей и лечилась от нимфомании: кем была Рая Троянкер

Среди украинских писателей, которые жили в легендарном "Доме Слово", была одна женщина, которая сводила с ума почти всех. Однако о ней говорят не так много.

Раиса Троянкер родилась в Черкасской области и была писательницей, поэтессой и военной корреспонденткой во время Второй мировой войны. Об этом пишет Википедия.

Что известно о Раисе Троянкер?

Она родилась в семье сторожа синагоги и воспитывалась в ортодоксальной еврейской семье. Рано начала писать стихи и так же рано впервые вышла замуж.

В браке с Оноприем Турганом у них родилась дочь. Это разрушило отношения писательницы с ее семьей. Впоследствии они переехали в Харьков, где Троянкер оказалась едва ли не единственной поэтессой в доме харьковских писателей.



Раиса Троянкер была в "Доме слово" / Кадр из фильма

Троянкер была настоящей femme fatale. Она имела бурную личную жизнь – говорят, что чуть ли не каждый харьковский писатель имел с ней отношения. Писательница и поэтесса не скрывала эту сторону своей натуры, а в письме к Ивану Днепровскому даже признавалась, что лечится от нимфомании.

В то же время стоит отметить, что Троянкер была настоящей эрудиткой, круг ее интересов не ограничивался литературой. Ей удалось избежать репрессий, потому что в 1935 году она в третий раз вышла замуж и уехала в Марманск.

В ее последнем сборнике стихов, который вышел на русском языке, прослеживаются типичные советские пропагандистские настроения.

Что писала Раиса Троянкер?

Поэзия Раисы Троянкер была специфической, однако находила своего читателя. Издание "Украинки" пишет, что о ее поэзии есть воспоминание писателя Юрия Смолича. По его словам, она писала только эротические, однако неплохие стихи.

Она стала первооткрывательницей в этом жанре для украинской литературы. К сожалению, эта тема так и не получила развития, однако Троянкер вошла в историю.

