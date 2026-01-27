Что известно о Бернарде Меретине – человеке, который подарил Львову Собор Святого Юра
- Бернард Меретин был немецким архитектором XVIII века, известным за свои работы во Львове и Галичине, включая Собор Святого Юра.
- Он также работал над перестройкой дворцов, фасадов и сакральных сооружений, формируя архитектурный язык Львова.
Бернард Меретин является немецким архитектором, который сформировал лицо Львова XVIII века. Он был мастером львовского позднего барокко, а его самую известную работу – Собор Святого Юра знает каждый львовянин.
О личной жизни Бернарда Меретина известно немного, но его наследие говорит само за себя, говорится на сайте "Фотографии старого Львова".
Что надо знать о Бернарде Меретине?
Во Львове архитектор появился в середине XVIII века и сразу заявил о себе масштабными проектами. Он не входил в местный цех строителей, но активно работал с львовскими мастерами. Он оставил после себя десятки знаковых объектов не только во Львове, но и по всей Галичине.
Его одной из первых крупных работ стала перестройка дворца Карла Гарани, известного сегодня как Дворец Бесядецких на площади Галицкой.
Дворец Бесядецких во Львове / Фото с сайта "Львов – город вдохновения"
Следы его авторства сохранились на площади Рынок. Меретин причастен к фасадам и перестройкам нескольких зданий под номерами 8, 10, 13, 33, 40 и 43.
Кроме того, архитектор работал над сакральными сооружениями, что определяли силуэт города. Он руководил перестройкой монастырей миссионеров, сакраменток и кармелиток обутых. Сегодня это помещение Национальной научной библиотеки Украины имени Василия Стефаника, где от проекта Меретина почти ничего не сохранилось, в результате перестроек XIX века.
Меретин также активно работал за пределами Львова – в Городенке и Бучаче, где реализовывал масштабные проекты для Николая Потоцкого.
Самым известным творением Бернарда Меретина стал Собор Святого Юра – один из главных архитектурных символов Львова. Во время строительства храм подвергался определенной критике и даже имел временные перерывы, но все равно был завершен по его замыслу и стал настоящим шедевром барокко. Над отделкой храма работал также известный скульптор Иоганн Георг Пинзель.
Собор Святого Юра во Львове / Фото с сайта "Карпатиум"
Меретин ушел из жизни в 1759 году, но оставил после себя очень много. Он сформировал архитектурный язык Львова, который до сих пор восхищает своим величием.
В 1990-х годах археологи нашли в крипте Собора Святого Юра уникальные вещи, датированные XII – XIX веками, а также останки князя Ярослава Осмомысла, говорится на сайте города Львова 032. Согласно историческим источникам, их тайно перевез из Успенского собора в Крылосе доктор Ярослав Пастернак перед Второй мировой войной.
