12 тысяч книг дома, несчастливый брак и таинственная смерть: чего не рассказывают об Иване Франко

Украинская литература наполнена интересными личностями, которые внесли свой вклад в развитие государства. Среди них и Иван Франко – противоречивый, однако важный.

Иван Франко прожил насыщенную жизнь, а причина его смерти до сих пор окутана тайной. Об этом пишет Википедия.

Чего обычно не рассказывают об Иване Франко?

Иван Франко – выдающийся украинский поэт и писатель, однако он был довольно специфической личностью. Нельзя отрицать его интеллект, однако все же при чтении его биографии возникают определенные вопросы. Он был женат на Ольге Хоружинской. В браке у них было 4 детей, однако сам Франко признавался, что не любит ее.



Хоружинская ат Франко / Фото Википедии

Зато он увлекался другими женщинами и не гнушался использовать состояние жены для собственной реализации. Этот брак существовал для него как способ еще раз выразить свои взгляды, ведь он был галичанином, а Ольга – родом из Приднепровья. Они поженились, чтобы продемонстрировать единство Украины, а не из-за любви со стороны мужчины. Для него это существовало скорее как идея.

От чего умер Иван Франко?

Смерть такого выдающегося деятеля застала в приюте для Сечевых стрельцов. В 1916 году писатель получил диагноз "сифилис". Он этого не скрывал, это широко обсуждалось, пишет издание "Читомо". Впрочем, через много лет это якобы опровергли и определили, что он имел наследственную болезнь неспецифического деформирующего ревматоидного полиартрита.

Однако это не объясняет галлюцинаций и "злых духов", о которых говорил писатель. По воспоминаниям его сына, проявления были скорее похожими на шизофрению. Франко не страдал от паралича рук просто потому, что его мучили другие кошмары. Его психологические проблемы так и остались недиагностированными, хотя от них он страдал едва ли не больше, чем от физических.

Современные обсуждения библиотеки

В сети появился пост, о том, что Иван Франко имел 12 тысяч книг в своей библиотеке. Это число действительно поражает, ведь это невероятное количество. Под сообщением разгорелось обсуждение относительно того, у кого сколько книг дома. Мнения украинцев разделились. Часть собирает свои библиотеки, а часть – продает прочитанные книги, чтобы не накапливать их.

Как украинцы относятся к собственной библиотеке / Скриншоты 24 Канала

