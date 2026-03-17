12 тысяч книг дома, несчастливый брак и таинственная смерть: чего не рассказывают об Иване Франко
- Иван Франко имел несчастливый брак с Ольгой Хоружинской, использовал ее состояние для собственной реализации и не любил ее.
- Франко умер в 1916 году, причина смерти была окружена тайной, диагноз "сифилис" позже опровергли как ревматоидный полиартрит, но психические проблемы остались недиагностированными.
Украинская литература наполнена интересными личностями, которые внесли свой вклад в развитие государства. Среди них и Иван Франко – противоречивый, однако важный.
Иван Франко прожил насыщенную жизнь, а причина его смерти до сих пор окутана тайной. Об этом пишет Википедия.
Смотрите также Первые две вы просто не заметили: что такое кафе "третьей волны" и почему их высмеивают
Чего обычно не рассказывают об Иване Франко?
Иван Франко – выдающийся украинский поэт и писатель, однако он был довольно специфической личностью. Нельзя отрицать его интеллект, однако все же при чтении его биографии возникают определенные вопросы. Он был женат на Ольге Хоружинской. В браке у них было 4 детей, однако сам Франко признавался, что не любит ее.
Хоружинская ат Франко / Фото Википедии
Зато он увлекался другими женщинами и не гнушался использовать состояние жены для собственной реализации. Этот брак существовал для него как способ еще раз выразить свои взгляды, ведь он был галичанином, а Ольга – родом из Приднепровья. Они поженились, чтобы продемонстрировать единство Украины, а не из-за любви со стороны мужчины. Для него это существовало скорее как идея.
От чего умер Иван Франко?
Смерть такого выдающегося деятеля застала в приюте для Сечевых стрельцов. В 1916 году писатель получил диагноз "сифилис". Он этого не скрывал, это широко обсуждалось, пишет издание "Читомо". Впрочем, через много лет это якобы опровергли и определили, что он имел наследственную болезнь неспецифического деформирующего ревматоидного полиартрита.
Однако это не объясняет галлюцинаций и "злых духов", о которых говорил писатель. По воспоминаниям его сына, проявления были скорее похожими на шизофрению. Франко не страдал от паралича рук просто потому, что его мучили другие кошмары. Его психологические проблемы так и остались недиагностированными, хотя от них он страдал едва ли не больше, чем от физических.
Современные обсуждения библиотеки
В сети появился пост, о том, что Иван Франко имел 12 тысяч книг в своей библиотеке. Это число действительно поражает, ведь это невероятное количество. Под сообщением разгорелось обсуждение относительно того, у кого сколько книг дома. Мнения украинцев разделились. Часть собирает свои библиотеки, а часть – продает прочитанные книги, чтобы не накапливать их.
Как украинцы относятся к собственной библиотеке / Скриншоты 24 Канала
Что Евгения Чикаленко?
- Евгений Чикаленко имел хорошее образование, был настоящим интеллектуалом и не боялся трудностей, поэтому имел активную гражданскую позицию во времена, когда это было опасно.
- Он был землевладельцем и агрономом, поэтому жил довольно богато. Впрочем, вместо того, чтобы просто жить в свое удовольствие, он вкладывал деньги в развитие литературы и прессы. В частности, именно он финансировал единственные украинские газеты "Громадська думка" и "Рада".
- Помощь Чикаленко не ограничивалась газетами. Он основал целый фонд, из которого давал деньги украинским писателям. Среди тех, кого он финансировал, были: Иван Франко, Михаил Коцюбинский, Владимир Винниченко, Ольга Кобылянская и многие другие. Он поддерживал дружеские связи с Николаем Лысенко и семьей Леси Украинки.