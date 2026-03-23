"Некоронованный король" печатного дела: кем был Стефан Кульженко, бизнес которого уничтожил СССР

Украинская культура и история, полны интересных деятелей, о которых знает не так много людей. В то же время сейчас об этом начинают говорить больше.

Например, Стефан Кульженко считается "некоронованным королем" печатного дела и одним из самых успешных предпринимателей своего времени. Об этом пишет Национальная историческая библиотека Украины.

Кто такой Стефан Кульженко?

Стефан Кульженко происходит из семьи, которая уже и до того была своеобразным нарративом в бизнесе. Он стал известным киевским издателем, который не просто развил полиграфию, но и фактически сформировал стандарты качественной печатной продукции в Украине.

В середине лета 1848 года Стефан Кульженко начал свой путь в полиграфии с книжного магазина венгра Иосифа Вальнера. Он стал учеником – самым молодым среди шестнадцати подмастерьев. До достижения совершеннолетия юноша находился на содержании хозяина, хотя о собственной одежде должен был заботиться самостоятельно.

Кульженко быстро начал отличился среди других. Он в совершенстве овладел печатным делом, освоил все доступные технологии и стал единственным, кто смог работать с машиной быстрой печати. На тот момент этот инструмент был сложным и новейшим. Профессиональный уровень Кульженко был настолько высоким, что он помогал обучать монахов Киево-Печерской лавры основам книгопечатания.

Он мыслил стратегически, поэтому довольно быстро стал единоличным владельцем другой типографии, которую сначала арендовал пополам со своим бизнес-партнером. Опять же из-за своего типа мышления мужчина не боялся рисковать: он вложил значительную часть денег в новое немецкое оборудование. Это сработало и типография стала прибыльной, ведь они могли себе позволить брать заказы различной сложности.

Кроме типографии, Стефан Кульженко также занимался подготовкой учеников, фактически преемников. Он научил примерно 250 молодых людей. На базе типографии также была общеобразовательная школа. Свои владения он передал своему старшему сыну – Василию, который продолжил и развил дело отца, однако, к сожалению, финал этой истории трагический.

Что произошло дальше?

В 1917 году типография Кульженко стала местом, где родились первые украинские деньги. Это были купюры номиналом 100 рублей. Люди быстро присвоили им название "кульженки" – именно по названию типографии. Фактически, типография существовала полвека и продолжала бы это делать, однако произошло иначе.



Вот так выглядели первые 100 рублей

В видео на канале "Спросите у экономики" рассказали, что типография сгорела в 1941 году. Ее подожгли советские войска. К сожалению, свою работу она так и не возобновила, однако украинцы все еще имеют интересную историю успеха семейного бизнеса, коллекционные "кульженки" и издания, которые там успели напечатать.

Что осталось после типографии Кульженко

В частности, к наследию принадлежит иллюстрированная "История Украины – Руси" Грушевского, "Украинский орнамент" Косача и перевод сказок Андерсена, который сделал Старицкий.

