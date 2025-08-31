Полномасштабная война повлияла на все сферы развития нашего государства. При этом в основном это влияние негативное, однако с культурой это работает иначе.

Современная поэтесса Дарья Лисич считает, что культура – это единственное, что сейчас позитивное. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Нужно ли добавлять щепотку соли в эспрессо для улучшения вкуса: мнение бариста

Почему культура продолжает развиваться?

По словам поэтессы, во время войны экономике плохо, политике плохо, всему плохо, кроме культуры.

Культура расцветает, в том числе благодаря отказу от российского, но не только из-за этого. Наша культура – это не феникс, это просто Дейнерис Таргариен, которую пытались сжечь на костре, а она из него вышла и стала матерью драконов,

– объяснила она.



Лисич подчеркивает важность культуры / Фото Сознательные

В то же время она также выразила мнение, что те, кто говорит, что во время войны искусство "не ко времени", не знают, откуда берется культура. Лисич отметила, что как раз исторический опыт человечества показывает, что именно в кризисе, именно в войну, именно в какие-то тяжелые времена и формируется культура, ведь у людей формируется избыток чувств.

Другие высказывания Дарьи Лисич