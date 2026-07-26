Выглядят идеально, но на вкус не очень: зачем японцы выращивают квадратные арбузы

Квадратные арбузы уже давно стали одной из гастрономических визитных карточек Японии. На первый взгляд может показаться, что это всего лишь необычный маркетинговый ход, однако идея возникла исключительно из практических соображений.

Как возникла идея таких арбузов и почему их практически не едят, несмотря на бешеную популярность, пишет Medium.

Как появились квадратные арбузы?

Первые квадратные арбузы начали выращивать в японской префектуре Кагава еще в 1960-х годах. Тогда холодильники в большинстве домов были небольшими, а круглые плоды занимали слишком много места, скатывались с полок и были неудобны для хранения.

Фермеры нашли простое решение: молодые арбузы помещали в прозрачные квадратные контейнеры. В процессе роста плод постепенно заполнял форму и приобретал идеально ровные грани.

При этом никаких генетических изменений не используется. Это обычные арбузы, которые просто растут в специальных формах. Чтобы получить правильный куб, за плодами постоянно следят, чтобы они не деформировались и не трескались.

Квадратные арбузы в Японии: смотреть видео @lemarcheltd

Почему их почти не едят и почему они такие дорогие?

Несмотря на популярность, большинство квадратных арбузов выращивают не для еды. Их обычно собирают еще до полного созревания, чтобы они не потеряли форму. Из-за этого мякоть остается твердой, менее сочной и не такой сладкой, как у обычных плодов.

Именно поэтому квадратные арбузы чаще всего покупают в качестве декоративного элемента или дорогого подарка. В Японии красиво оформленные фрукты считаются символом уважения, поэтому их дарят на праздники, свадьбы или деловые встречи.

Высокая цена объясняется сложностью выращивания. Каждый плод требует индивидуального ухода, а урожай таких арбузов очень ограничен.

Если обычная арбуз в Японии стоит около 2 тысяч иен (550 гривен), то квадратный может продаваться за 10 тысяч иен (2 750 гривен) и более. Впоследствии японские фермеры начали экспериментировать и с другими формами.

Помимо квадратных, в стране можно встретить арбузы в форме сердца или пирамиды. Они также стали своеобразным символом японского внимания к деталям и любви к необычному дизайну.