Как возникла идея таких арбузов и почему их практически не едят, несмотря на бешеную популярность, пишет Medium.
Как появились квадратные арбузы?
Первые квадратные арбузы начали выращивать в японской префектуре Кагава еще в 1960-х годах. Тогда холодильники в большинстве домов были небольшими, а круглые плоды занимали слишком много места, скатывались с полок и были неудобны для хранения.
Фермеры нашли простое решение: молодые арбузы помещали в прозрачные квадратные контейнеры. В процессе роста плод постепенно заполнял форму и приобретал идеально ровные грани.
При этом никаких генетических изменений не используется. Это обычные арбузы, которые просто растут в специальных формах. Чтобы получить правильный куб, за плодами постоянно следят, чтобы они не деформировались и не трескались.
Квадратные арбузы в Японии: смотреть видео @lemarcheltd
Почему их почти не едят и почему они такие дорогие?
Несмотря на популярность, большинство квадратных арбузов выращивают не для еды. Их обычно собирают еще до полного созревания, чтобы они не потеряли форму. Из-за этого мякоть остается твердой, менее сочной и не такой сладкой, как у обычных плодов.
Именно поэтому квадратные арбузы чаще всего покупают в качестве декоративного элемента или дорогого подарка. В Японии красиво оформленные фрукты считаются символом уважения, поэтому их дарят на праздники, свадьбы или деловые встречи.
Высокая цена объясняется сложностью выращивания. Каждый плод требует индивидуального ухода, а урожай таких арбузов очень ограничен.
Если обычная арбуз в Японии стоит около 2 тысяч иен (550 гривен), то квадратный может продаваться за 10 тысяч иен (2 750 гривен) и более. Впоследствии японские фермеры начали экспериментировать и с другими формами.
Помимо квадратных, в стране можно встретить арбузы в форме сердца или пирамиды. Они также стали своеобразным символом японского внимания к деталям и любви к необычному дизайну.