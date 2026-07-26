Как возникла идея таких арбузов и почему их практически не едят, несмотря на бешеную популярность, пишет Medium.

Как появились квадратные арбузы?

Первые квадратные арбузы начали выращивать в японской префектуре Кагава еще в 1960-х годах. Тогда холодильники в большинстве домов были небольшими, а круглые плоды занимали слишком много места, скатывались с полок и были неудобны для хранения.

Фермеры нашли простое решение: молодые арбузы помещали в прозрачные квадратные контейнеры. В процессе роста плод постепенно заполнял форму и приобретал идеально ровные грани.

При этом никаких генетических изменений не используется. Это обычные арбузы, которые просто растут в специальных формах. Чтобы получить правильный куб, за плодами постоянно следят, чтобы они не деформировались и не трескались.

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Квадратные арбузы в Японии: смотреть видео @lemarcheltd

#squarewatermelon #japanesefoodporn #watermelon #foodporn ♬ оригинальный звук – lemarcheltd @lemarcheltd "Квадратный арбуз" – это не шутка и не первоапрельская розыгрыш. Это идеальный подарочный арбуз из Японии. Его выращивают внутри стеклянной коробки с болтами, которые можно ослаблять по мере роста арбуза. Весь процесс невероятно серьезный: каждый день арбуз аккуратно поворачивают, чтобы полосы росли равномерно. Арбузы идеальной формы высоко ценятся, а некоторые из них достигают невероятных цен на аукционах. Срок хранения более шести месяцев – это идеальный фрукт для выставки. К сожалению, его собирают так рано, что он не пригоден к употреблению #100clublm

Почему их почти не едят и почему они такие дорогие?

Несмотря на популярность, большинство квадратных арбузов выращивают не для еды. Их обычно собирают еще до полного созревания, чтобы они не потеряли форму. Из-за этого мякоть остается твердой, менее сочной и не такой сладкой, как у обычных плодов.

Именно поэтому квадратные арбузы чаще всего покупают в качестве декоративного элемента или дорогого подарка. В Японии красиво оформленные фрукты считаются символом уважения, поэтому их дарят на праздники, свадьбы или деловые встречи.

Высокая цена объясняется сложностью выращивания. Каждый плод требует индивидуального ухода, а урожай таких арбузов очень ограничен.

Если обычная арбуз в Японии стоит около 2 тысяч иен (550 гривен), то квадратный может продаваться за 10 тысяч иен (2 750 гривен) и более. Впоследствии японские фермеры начали экспериментировать и с другими формами.

Помимо квадратных, в стране можно встретить арбузы в форме сердца или пирамиды. Они также стали своеобразным символом японского внимания к деталям и любви к необычному дизайну.