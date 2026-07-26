Як з'явилась ідея таких кавунів і чому їх практично не їдять, попри шалену популярність, пише Medium.

Як з'явилися квадратні кавуни?

Перші квадратні кавуни почали вирощувати в японській префектурі Каґава ще у 1960-х роках. Тоді холодильники в більшості будинків були невеликими, а круглі плоди займали забагато місця, перекочувалися полицями та були незручними для зберігання.

Фермери знайшли просте рішення: молоді кавуни поміщали у прозорі квадратні контейнери. Під час росту плід поступово заповнював форму й набував ідеально рівних граней.

Та жодних генетичних змін не використовують. Це звичайні кавуни, які просто ростуть у спеціальних формах. Щоб отримати правильний куб, за плодами постійно стежать, аби вони не деформувалися і не тріскалися.

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Квадратні кавуни в Японії: дивитись відео @lemarcheltd

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Чому їх майже не їдять і чому вони такі дорогі?

Попри популярність, більшість квадратних кавунів вирощують не для їжі. Їх зазвичай збирають ще до повного дозрівання, щоб вони не втратили форму. Через це м'якоть залишається твердою, менш соковитою і не такою солодкою, як у звичайних плодів.

Саме тому квадратні кавуни найчастіше купують як декоративний елемент або дорогий подарунок. У Японії красиво оформлені фрукти вважаються символом поваги, тому їх дарують на свята, весілля чи ділові зустрічі.

Висока ціна пояснюється складністю вирощування. Кожен плід потребує індивідуального догляду, а врожай таких кавунів дуже обмежений.

Якщо звичайний кавун у Японії коштує близько 2 тисяч єн (550 гривень), то квадратний може продаватися за 10 тисяч єн (2 750 гривень) і більше. Згодом японські фермери почали експериментувати й з іншими формами.

Окрім квадратних, у країні можна зустріти кавуни у вигляді серця чи піраміди. Вони також стали своєрідним символом японської уваги до деталей і любові до незвичайного дизайну.