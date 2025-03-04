Как выглядит реклама с голосом Квитки Цисык, которую прослушали более 20 миллиардов раз

Квитка Цисык – чье пение звучало в фильмах, рекламе и на альбомах лучших музыкантов США. Более того, один из ее рекламных джинглов набрал более 20 миллиардов прослушиваний.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @ruslanliach в TikTok.

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Какую рекламу с голосом Квитки Цисык прослушали миллиарды

Квитка Цисык работала бэк-вокалисткой для Бобби Кинга и Куинси Джонса, записывала саундтреки для голливудских фильмов и даже исполнила песню к фильму "Ты озаряешь мою жизнь" (1977), которая получила премию "Оскар".

Кроме того, Квитка Цисык выпустила два альбома украинских народных песен, собрав для их исполнения лучших музыкантов Нью-Йорка и потратив на это около 200 тысяч долларов собственных средств.

Также Квитка Цисык была одной из самых востребованных исполнительниц рекламных джинглов в США. Ее голос звучал в кампаниях McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, American и Delta Air Lines и десятках других.

Однако абсолютным рекордсменом стала реклама автомобильного гиганта Ford. Записанная для этой кампании песня была прослушана более 20 миллиардов раз.

"Представляете, это больше, чем все население земли в 2,5 раза", – отмечает автор видео.

Реклама Ford с участием Квитки Цисык: смотрите видео