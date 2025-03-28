О них знают только настоящие фанаты: топ-5 малоизвестных песен Леди Гаги

Леди Гага – одна из самых ярких поп-икон 21 века, чьи хиты знают все. Ее песни неоднократно возглавляли мировые чарты, однако в ее дискографии есть немало менее популярных, но не менее интересных композиций.

Кроме мегапопулярных Poker Face, Bad Romance и Born This Way, в ее творчестве есть менее известные, но не менее интересные песни, которые несправедливо остаются без внимания широкой аудитории. 24 Канал собрал 5 треков, которые раскрою вам Леди Гагу с новой стороны.

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Monster (2009, The Fame Monster)

Альбом The Fame Monster подарил миру Bad Romance и Alejandro, но среди менее известных песен скрыт настоящий клад – Monster. Это динамичный трек с яркими электропоп-битами и фирменной экспрессивностью Гаги, который рассказывает об опасной любви.

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Black Jesus † Amen Fashion (2011, Born This Way – Deluxe Edition)

Песня с делюксового издания Born This Way имеет интересный месседж: она о самовыражении и вере в себя через моду и искусство. Она звучит как гимн стильных бунтарей, идеально вписываясь в концепцию альбома.

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Highway Unicorn (Road to Love) (2011, Born This Way)

Один из самых энергичных и наименее заметных треков Гаги. Эта песня буквально призывает к свободе и движению вперед. Настоящий подарок для тех, кто любит драйвовую музыку.

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Sexxx Dreams (2013, ARTPOP)

Альбом ARTPOP известен своей экспериментальностью, а Sexxx Dreams – один из самых ярких, но недооцененных треков. Она звучит откровенно, провокационно и одновременно иронично, отражая смелый стиль Гаги.

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Video Phone (Extended Remix) – Beyoncé feat. Lady Gaga (2009)

Все знают о дуэте Гаги и Бейонсе в Telephone, но их совместный трек Video Phone остался без внимания многих. Это ремикс на песню Бейонсе, где Леди Гага не просто добавляет вокал, но и полностью вписывается в стиль композиции. Клип собрал 144 миллиона просмотров, но остается своеобразным "секретным" хитом.

Video Phone (Extended Remix): смотрите видео

К слову, недавно Леди Гага снова поразила миллионы слушателей своей песней Abracadabra. Этот трек стал частью нового альбома Mayhem, который вышел 7 марта.