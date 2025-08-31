24 августа 1991 года за восстановление Независимости Украины проголосовали 346 народных депутатов Верховного Совета УССР из 450. На заседании присутствовали 362 депутата.

Из них 16 не поддержали провозглашение Независимости Украины. Среди них был и будущий президент Украины. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал историк Игорь Тодоров.

Кто не поддержал провозглашение Независимости?

Из 362 присутствующих в Верховной Раде депутатов, 1 проголосовал против провозглашения Независимости, еще 3 – воздержались, а 12 – проигнорировали голосование. Поименные списки того, кто как голосовал недоступны, однако известно, что среди тех 16 депутатов, которые не проголосовали за Акт провозглашения Независимости Украины был человек, который потом стал президентом. Речь идет о Леониде Кучме.

24 августа совпали интересы и национал-патриотов, и части бывших коммунистов. Но не все поддержали. Я люблю напоминать, что среди тех, кто не голосовал за Акт, был будущий второй президент Украины Леонид Кучма,

– отмечает историк Игорь Тодоров.



Леонид Кучма / Фото Liga.net

Кучма стал народным депутатом УССР и был в первом созыве Верховной Рады независимой Украины в составе коммунистической партии.

О том, что Кучма не поддержал провозглашение Независимости в своих интервью рассказывал автор Акта провозглашения Независимости, Герой Украины Левко Лукьяненко. Более того, по его словам, второй Президент Украины в документах указывал свою национальность как "русский".