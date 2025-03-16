Легендарный украинский хит 90-х разрывает Tik Tok: что это за песня и почему она снова популярна

Один из феноменов Tik Tok заключается в том, что благодаря этой платформе часто забытые песни получают вторую жизнь и новую популярность. В Украине снова случилась такая история.

И речь идет о едва ли не самой известной композиции популярного в 90-х исполнителя Левка Дурка. Что это за песня и почему она снова популярна – рассказывает 24 Канал.

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"No problem" – хит в Tik Tok

Левко Дурко, он же Леоний Бебешко – брат известного продюсера Владимира Бебешко. В 90-х он был участником группы "Сестричка Вика", солисткой которой была Виктория Врадий – на тот момент жена Владимира Бебешко.

Однако Леонтий решил начать сольную карьеру под псевдонимом Левко Дурко и выпустил немало песен, которые тогда имели неоднозначное восприятие. Кому-то беззаботность и даже детскость в творчестве Левка Дурко импонировала, кто-то же считал ее не серьезной и "бессмысленной".

Одной из самых известных песен Левка Дурка является "No problem", на которую даже выпустили клип. В середине 90-х эта песня была довольно популярной в хит-параде "Территория А".

Левко Дурко – "No problem": смотрите видео

Спустя более 30 лет после релиза эта песня снова стала популярной. На этот раз – в сети Tik Tok. Там люди создают видео, преимущественно о животных, в частности своих домашних любимцев, которые собирают сотни тысяч просмотров.

У собаки no problem: смотрите видео

Такого водителя никто не ожидал увидеть: смотрите видео

Иногда хочется жить так же беззаботно, как эта собака: смотрите видео

Или как эта собака: смотрите видео

Почему эта песня снова стала популярной? Однозначного ответа нет, но наиболее вероятно – из-за того беззаботного настроения. Этого особенно не хватает в сложные времена, в которых сейчас живут украинцы, то же хоть иногда хочется иметь no problem.