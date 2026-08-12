Эти три выдающихся ученых были левшами: правда ли, что левши более творческие и гениальные?

Левшаство – не слишком распространенная особенность. Однако среди левшей немало выдающихся людей, совершивших значительные открытия.

Некоторые из них навсегда изменили науку и наше представление о мире. 24 Канал рассказывает о трех известных ученых, которые были левшами.

Альберт Эйнштейн

Одним из самых известных ученых-левшей считается Альберт Эйнштейн. Именно он разработал теорию относительности и создал знаменитое уравнение E=mc², которое стало одним из символов современной физики.

Особенно знаменательным для ученого был 1905 год. Тогда Эйнштейн опубликовал сразу четыре важные научные работы. Они касались фотоэффекта, броуновского движения, специальной теории относительности и взаимосвязи массы и энергии.

Альберт Эйнштейн / Архивная фотография

Исторические фотографии и другие свидетельства указывают на то, что Эйнштейн писал левой рукой. В то же время его образ мышления отличался особым вниманием к визуальным образам и мысленным экспериментам.

Леонардо да Винчи

К известным левшам также относят Леонардо да Винчи – одного из самых выдающихся представителей эпохи Возрождения. Правда, исследователи до сих пор спорят, был ли он исключительно левшой или мог одинаково хорошо пользоваться обеими руками.

В то же время современники называли да Винчи словом mancino, то есть "левша". Особое внимание привлекает его знаменитый способ ведения записей, который называют "зеркальным письмом", когда текст писался справа налево.

Леонардо да Винчи / Портрет ученого

Существует предположение, что такой способ письма мог быть удобнее для да Винчи как для левша, ведь помогал избегать размазывания чернил рукой. Его леворукость также учитывают эксперты при установлении подлинности его рисунков, поскольку характер штрихов и наклон линий могут служить дополнительными признаками авторства.

Интересно, что другой выдающийся художник той эпохи, Микеланджело, напротив, в свое время переучился писать и рисовать правой рукой, хотя от природы был левшой.

Никола Тесла

Еще одним известным ученым, которого считают левшой, был Никола Тесла – сербско-американский изобретатель и инженер, чьи разработки в значительной степени повлияли на развитие электротехники.

Тесла работал над системой переменного тока, которая стала основой современных электросетей. Всего изобретателю приписывают более 300 патентов. Среди его самых известных разработок – катушка Теслы и асинхронный двигатель переменного тока.

Никола Тесла / Архивная фотография

Особенно поражала способность Теслы представлять свои изобретения еще до того, как он создавал их физически. Он мог подробно прокручивать в голове работу механизмов и проверять конструкции мысленно, не создавая сразу прототип.

Правда ли, что левши более креативны и гениальны?

Исследование психологов из Корнельского университета ставит под сомнение распространенный миф о том, что левши от природы более творческие, чем правши.

В статье, опубликованной в журнале Psychonomic Bulletin & Review, Даниэль Касасанто, Оуэн Морган и Сии Чжао проанализировали более ста лет научных публикаций, чтобы выяснить, действительно ли существует связь между ведущей рукой и творческими способностями.

В итоге ученые не обнаружили преимущества левшей в креативности. Напротив, в некоторых лабораторных тестах правши демонстрировали даже лучшие результаты.

В исследовании были учтены данные почти 12 тысяч человек из более чем 770 профессий. Ученые проанализировали уровень оригинальности и логического мышления, необходимых для этих профессий. Самые высокие показатели креативности были у физиков, математиков и представителей творческих профессий.

Левши на самом деле не более творческие, чем правши / Фото Unsplash

Хотя среди художников и музыкантов левши встречаются чаще, в других творческих сферах – в частности, в архитектуре и инженерии – их значительно меньше.

Возможная причина появления такого мифа – редкость самого явления, ведь лишь 10% населения – левши. Когда единичные случаи сочетаются с известными именами, люди склонны обобщать, что и могло способствовать появлению "легенды о творческих левшах".

Ученые подчеркивают, что особенности организации мозга левшей не делают их автоматически более творческими. Творчество зависит от многих факторов, а доминирующая рука не является определяющим из них.

Таким образом, левшами могут быть как гении, так и обычные люди – точно так же, как и правши.