Деякі з них назавжди змінили науку та наше уявлення про світ. 24 Канал розповідає про трьох відомих учених, які були шульгами.

Альберт Айнштайн

Одним із найвідоміших учених-лівшів вважають Альберта Айнштайна. Саме він розробив теорію відносності та створив знамените рівняння E=mc², яке стало одним із символів сучасної фізики.

Особливо визначним для науковця був 1905 рік. Тоді Айнштайн опублікував одразу чотири важливі наукові роботи. Вони стосувалися фотоефекту, броунівського руху, спеціальної теорії відносності та взаємозв'язку маси й енергії.

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Альберт Айнштайн / Архівне фото

Історичні фотографії та інші свідчення вказують на те, що Ейнштейн писав лівою рукою. Водночас його спосіб мислення вирізнявся особливою увагою до візуальних образів і уявних експериментів.

Леонардо да Вінчі

До відомих лівшів також зараховують Леонардо да Вінчі – одного з найвидатніших представників епохи Відродження. Щоправда, дослідники досі сперечаються, чи був він виключно лівшею, чи міг однаково добре користуватися обома руками.

Водночас сучасники називали да Вінчі словом mancino, тобто "лівша". Особливу увагу привертає його знаменитий спосіб ведення записів, який називають "дзеркальним письмом", коли текст писався справа наліво.

Леонардо да Вінчі / Портрет вченого

Існує припущення, що такий спосіб письма міг бути зручнішим для да Вінчі як для лівші, адже допомагав уникати розмазування чорнила рукою. Його ліворукість також враховують експерти під час встановлення автентичності його малюнків, оскільки характер штрихів і нахил ліній можуть бути додатковими ознаками авторства.

Цікаво, що інший видатний митець тієї епохи, Мікеланджело, навпаки, свого часу перенавчився писати й малювати правою рукою, хоча від природи був лівшею.

Нікола Тесла

Ще одним відомим ученим, якого вважають лівшею, був Нікола Тесла – сербсько-американський винахідник та інженер, чиї розробки значною мірою вплинули на розвиток електротехніки.

Тесла працював над системою змінного струму, яка стала основою сучасних електромереж. Загалом винахіднику приписують понад 300 патентів. Серед його найвідоміших розробок – котушка Тесли та асинхронний двигун змінного струму.

Нікола Тесла / Архівне фото

Особливо вражала здатність Тесли уявляти свої винаходи ще до того, як він створював їх фізично. Він міг детально прокручувати в голові роботу механізмів і перевіряти конструкції подумки, не створюючи одразу прототип.

Чи правда, що лівші більш креативні та геніальні?

Дослідження психологів із Корнельського університету ставить під сумнів поширений міф про те, що шульги від природи більш творчі, ніж правші.

У статті Psychonomic Bulletin & Review Даніель Касасанто, Оуен Морган і Сії Чжао проаналізували понад сто років наукових публікацій, щоб з'ясувати, чи справді існує зв'язок між провідною рукою та творчими здібностями.

У підсумку науковці не виявили переваги шульг у креативності. Навпаки, у деяких лабораторних тестах правші демонстрували навіть кращі результати.

У дослідженні врахували дані майже 12 тисяч людей із понад 770 професій. Науковці проаналізували рівень оригінальності та логічного мислення, необхідних для цих професій. Найвищі показники креативності мали фізики, математики та представники мистецьких професій.

Шульги насправді не є більш творчими, ніж правші / Фото Unsplash

Хоча серед художників і музикантів шульги трапляються частіше, в інших творчих сферах – зокрема архітектурі та інженерії – їх значно менше.

Можлива причина появи такого міфу – рідкісність самого явища, адже лише 10% населення є шульгами. Коли поодинокі випадки поєднуються з відомими іменами, люди схильні узагальнювати, що й могло сприяти появі "легенди про креативних шульг".

Науковці наголошують, що особливості мозкової організації шульг не роблять їх автоматично більш творчими. Творчість залежить від багатьох чинників, а рука, що переважає, не є визначальним із них.

Отже, шульгами можуть бути як генії, так і звичайні люди – так само, як і правші.