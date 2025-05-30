Вернулось больше людей, чем отправили или история последнего участия Лихтенштейна в войне

Не только Швейцария известна своим нейтралитетом. Такого же принципа придерживается и маленькое княжество Лихтенштейн, которое в последний раз участвовало в боевых действиях в 1866 году.

Последний раз княжество участвовало в австро-прусской войне. Тогда Лихтенштейн отправил всю свою армию из 80 человек на помощь союзникам и домой вернулись все. По легендам – даже больше. Об этой легенде расскажет 24 Канал со ссылкой на War History.

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Как в Лихтенштейн вернулось больше военных, чем страна отправила

Князь Лихтенштейна отправил 80 солдат для охраны перевала на границе между Италией и Австрией, но война закончилась раньше, чем до перевала дошли итальянцы, поэтому фактически в боях военные из Лихтенштейна не участвовали. По завершению войны армия в полном составе вернулась домой.



Австро-прусская война, битва при Кёниггреце / Картина Георга Бляйбтроя

Однако есть легенда, что в Лихтенштейн вернулся 81 солдат, при том, что отправлялись на войну 80. Историк Петер Гайтер утверждает, что эта история на самом деле была и вместе с армией в Лихтенштейн прибыл австрийский офицер связи. Есть еще версии, что это был итальянский дизертир, который сбежал и присоединился к солдатам из Лихтенштейна, подружился с ними и они предложили ему поехать в Вадуц, столицу княжества.

Однако достоверных доказательств того, что эта история действительно имела место – нет. Кто-то говорит, что причиной тому является то, что документы о 81-м солдате засекретили из соображений безопасности, другие же говорят, что это просто выдумка. Однако в самом Лихтенштейне любят эту легенду, которая указывает на миролюбие страны. К слову, самой популярной является версия об итальянском дизертире.

После австро-прусской войны князь Лихтенштейна распустил армию. И именно с тех пор провозглашен нейтралитет княжества, который действовал во время обеих мировых войн.