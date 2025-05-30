Востаннє князівство брало участь в австро-пруській війні. Тоді Ліхтенштейн відправив усю свою армію з 80 людей на допомогу союзникам і додому повернулись усі. За легендами – навіть більше. Пр цю легенду розповість 24 Канал з посиланням на War History.

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Як у Ліхтенштейн повернулось більше військових, ніж країна відправила

Князь Ліхтенштейну відправив 80 солдатів для охорони перевалу на кордоні між Італією та Австрією, та війна скінчилася раніше, ніж до перевалу дійшли італійці, тому фактично в боях військові з Ліхтенштейну не брали участі. По завершенню війни армія в повному складі повернулася додому.



Австро-пруська війна, битва при Кьоніггреці / Картина Георга Бляйбтроя

Проте є легенда, що до Ліхтенштейну повернувся 81 солдат, при тому, що вирушали на війну 80. Історик Петер Гайтер стверджує, що ця історія насправді була і разом з армією до Ліхтенштейну прибув австрійський офіцер зв'язку. Є ще версії, що це був італійський дизертир, який втік і приєднався до солдатів з Ліхтенштейну, подружився з ними й вони запропонували йому поїхати у Вадуц, столицю князівства.

Проте достовірних доказів того, що ця історія справді мала місце – немає. Хтось каже, що причиною того є те, що документи про 81-го солдата засекретили з міркувань безпеки, інші ж кажуть, що це просто вигадка. Проте в самому Ліхтенштейні люблять цю легенду, яка вказує на миролюбність країни. До слова, найпопулярнішою є версія про італійського дизертира.

Після австро-пруської війни князь Ліхтенштейну розпустив армію. І саме відтоді проголошений нейтралітет князівства, який був чинним під час обох світових воєн.