Ее имя носит планета, а в СССР имела клеймо "врага народа": интересные факты из жизни Лины Костенко

Сегодня, 19 марта, одна из величайших украинских поэтесс Лина Костенко празднует 95-летний юбилей. Ее жизнь скрывает множество интересных фактов, которые делают ее фигуру еще более увлекательной.

На протяжении своей долгой жизни она пережила множество испытаний. По случаю юбилея 24 Канал собрал самые интересные факты из жизни Лины Костенко.

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Мечтала стать летчицей

В детстве Костенко мечтала стать летчицей. Более того, она даже пыталась спрыгнуть с чердака с собственноручно сделанным парашютом из простыни и каркаса от зонта.

Имела клеймо дочери "врага народа"

Ее отец, Василий Костенко, был учителем и полиглотом, который владел 12 языками. В 1936 году его осудили на 10 лет концлагерей, а Лина получила клеймо дочери "врага народа", что впоследствии повлияло на ее возможности получать образование.

Семья Лины Костенко / Фото uahistory.com

Могла иметь тайный роман с Симоненко

Говорят, что у юной Костенко был тайный роман с поэтом Василием Симоненко. Их отношения вспоминал поэт Николай Сом, отмечая, что Симоненко восхищался Линой и очень ее любил, несмотря на разницу в возрасте.

Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хоть Лина старше его на 5 лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах – настоящая красавица,

– рассказывает Сом.

Костенко могла иметь тайный роман с Симоненко / Архивное фото

Отказалась от звания Героя Украины

В 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины, заявив, что для общения с народом поэтам нужно только слово.

Никакие побрякушки я не возьму,

– сказала поэтесса.

Также она отказалась и от премии "Золотой писатель Украины".

Ее имя носит планета

Имя Лины Костенко чтят не только в Украине, и не только на планете Земля. В 2015 году малая планета №290127 в Солнечной системе получила имя Линакостенко.

Была участницей экспедиции в Чернобыльскую зону

В 2005 году она приняла участие в экспедиции в Чернобыльскую зону, где занималась исследованиями культуры Полесья. Эта тема нашла отражение и в ее творчестве.

Лина Костенко в Чернобыльской зоне / Фото "Український тиждень"

Объездила всю Украину на "Запорожце"

Вместе с мужем, известным кинорежиссером Василием Цвиркуновым, Лина Костенко объездила всю Украину на их "Запорожце".

Цвиркунов и Костенко / Архивное фото

Могла стать философом

С юных лет Костенко увлекалась трудами Дидро, Вольтера и Канта и даже мечтала стать философом. Однако из-за статуса "дочери врага народа" она не могла поступить на философский факультет Киевского университета.

Получила высшую награду Франции

В 2022 году Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Поэтесса посвятила его украинским защитникам.

К слову, 13 марта украинскому поэту и прозаику Юрию Андруховичу исполнилось 65 лет. Его биография также полна интересных моментов.