На протяжении своей долгой жизни она пережила множество испытаний. По случаю юбилея 24 Канал собрал самые интересные факты из жизни Лины Костенко.

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Мечтала стать летчицей

В детстве Костенко мечтала стать летчицей. Более того, она даже пыталась спрыгнуть с чердака с собственноручно сделанным парашютом из простыни и каркаса от зонта.

Имела клеймо дочери "врага народа"

Ее отец, Василий Костенко, был учителем и полиглотом, который владел 12 языками. В 1936 году его осудили на 10 лет концлагерей, а Лина получила клеймо дочери "врага народа", что впоследствии повлияло на ее возможности получать образование.

Семья Лины Костенко / Фото uahistory.com

Могла иметь тайный роман с Симоненко

Говорят, что у юной Костенко был тайный роман с поэтом Василием Симоненко. Их отношения вспоминал поэт Николай Сом, отмечая, что Симоненко восхищался Линой и очень ее любил, несмотря на разницу в возрасте.

Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хоть Лина старше его на 5 лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах – настоящая красавица,

– рассказывает Сом.

Костенко могла иметь тайный роман с Симоненко / Архивное фото

Отказалась от звания Героя Украины

В 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины, заявив, что для общения с народом поэтам нужно только слово.

Никакие побрякушки я не возьму,

– сказала поэтесса.

Также она отказалась и от премии "Золотой писатель Украины".

Ее имя носит планета

Имя Лины Костенко чтят не только в Украине, и не только на планете Земля. В 2015 году малая планета №290127 в Солнечной системе получила имя Линакостенко.

Была участницей экспедиции в Чернобыльскую зону

В 2005 году она приняла участие в экспедиции в Чернобыльскую зону, где занималась исследованиями культуры Полесья. Эта тема нашла отражение и в ее творчестве.

Лина Костенко в Чернобыльской зоне / Фото "Український тиждень"

Объездила всю Украину на "Запорожце"

Вместе с мужем, известным кинорежиссером Василием Цвиркуновым, Лина Костенко объездила всю Украину на их "Запорожце".

Цвиркунов и Костенко / Архивное фото

Могла стать философом

С юных лет Костенко увлекалась трудами Дидро, Вольтера и Канта и даже мечтала стать философом. Однако из-за статуса "дочери врага народа" она не могла поступить на философский факультет Киевского университета.

Получила высшую награду Франции

В 2022 году Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Поэтесса посвятила его украинским защитникам.

К слову, 13 марта украинскому поэту и прозаику Юрию Андруховичу исполнилось 65 лет. Его биография также полна интересных моментов.