Очень простое в приготовлении: каким было любимое блюдо королевы Елизаветы II

Несмотря на доступ к лучшим поварам, покойная королева Великобритании Елизавета II оставалась верной простым гастрономическим предпочтениям. Одним из ее любимых блюд был обычный бутерброд, который она ела с детства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Какое любимое блюдо Елизаветы II

Королева Елизавета II любила пить послеобеденный чай, во время которого любила смаковать как соленые, так и сладкие блюда, в частности булочки и шоколадный бисквитный торт.

Особое место среди этих лакомств занимал один простой бутерброд, который она впервые попробовала еще в детстве.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который работал на британскую монаршую семью 15 лет. В одном из своих видео на Youtube он рассказал, что одним из ее любимых послеобеденных лакомств были простые пенни с джемом.

Королеве подавали пенни с джемом в детской комнате, когда она была маленькой девочкой, и с тех пор она ела их на послеобеденный чай. Простые, просто хлеб и джем с небольшим количеством масла – обычно клубничный джем. Мы делали джем в замке Балморал из замечательной шотландской клубники из наших садов,

– поделился шеф-повар.

Пенни с джемом / Фото Hovis

Среди любимых блюд королевы был также бутерброд с огурцом. Но, как отметил МакГрейди, приготовление такого сэндвича требовало немало усилий. Он чистил мякоть огурца картофелечисткой, вплоть до водянистых семян, вместо масла использовал сливочный сыр, добавлял к нему свежую мяту, после чего накладывал огуречные слайсы.

Несмотря на то, что покойная королева наслаждалась несколькими другими лакомствами во время послеобеденного чая, отсутствие булочек все же было неполноценным приемом пищи. Когда она их ела, то сперва намазывала джем, а потом добавляла капельку сливок.

Любимое блюдо королевы Елизаветы II было очень простым / Фото GettyImages

МакГрейди также вспомнил, что королева всегда пила послеобеденный чай, где бы она ни была.

"Мы прилетели в Австралию и были на королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление булочек", – рассказал МакГрейди.