В Китае снесут много ветряков: лопасти турбин пустят на изготовление нужного материала

В мире ищут альтернативные источники энергии, которые также будет экологичными. В частности, используют ветровые станции, которые работают от турбин.

Китайские ученые разработали инновационную технологию, которая позволяет превращать отработанные лопасти ветряных турбин в материал для дорожного покрытия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на China Daily.

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Как могут использовать лопасти

Это решение может существенно уменьшить проблему утилизации старых турбин, которые в ближайшие годы массово будут выходить из эксплуатации.

Исследователи из Института химической физики Ланьчжоу при Китайской академии наук предложили метод дробления и химической обработки композитных материалов, из которых изготовлены лопасти. Благодаря своей прочности, легкости и коррозионной стойкости они могут стать полезным компонентом для асфальтобетонных и цементобетонных смесей.



В Китае разработали технологию / Фото Pexels

Технология уже прошла испытания на шоссе Цинфу, где в течение пяти месяцев не было обнаружено никаких дефектов дорожного покрытия. Ученые планируют масштабировать процесс, чтобы превратить старые лопасти на ценный ресурс для строительства инфраструктуры.