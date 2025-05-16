Среди них есть украинский хит: десятка самых популярных песен за всю историю Евровидения
- В топ-250 песен Евровидения вошли украинские песни, которые в разное время представляли Украину на конкурсе. В частности одна из песен вошла в десятку лучших;
- Лидерами в рейтинге стали Финляндия и Швеция.
Евровидение – крупнейший песенный конкурс в мире. И каждый год фанаты создают рейтинг песен за все время существования конкурса, более известный как ESC TOP 250.
Обычно такие рейтинги создают в конце текущего года. То есть сейчас актуален рейтинг за 2024 год. Кто вошел туда и какая украинская песня есть в десятке – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TOP 250.
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Десятка лучших песен на Евровидении
10 – Shum
Десятку лучших в рейтинге открывает группа Go-A, которая представила Украину на Евровидении 2021 в Роттердаме. Украинская группа остается одним из самых популярных среди фанатов конкурса и с 2021 года не покидает десятку лучших песен за всю историю Евровидения.
На конкурсе группа заняла 5-е место, получив 364 балла. По результатам телеголосования Украина уступила разве что Италии.
Go-A – Shum: смотрите видео
9 – ZARI
В 2024 году на конкурсе в Мальме Грецию представила певица Марина Сати с песней ZARI, которая с момента релиза была среди фаворитов Евровидения. В итоге она получила 126 баллов и заняла 11-е место.
Марина Сатти – ZARI: смотрите видео
8 – Hold me closer
На Евровидении 2022 в Турине одной из фавориток была Корнелия Джейкобс из Швеции, которая представила свою страну с песней Hold me closer. Певица получила 438 баллов и финишировала на 4-м месте.
Корнелия Джейкобс – Hold me closer: смотрите видео
7 – The Code
В 2024 году на конкурсе в Мальме Швейцарию представили Nemo с песней The Code – сочетанием эстрадного и оперного пения и даже рэпа. Необычное сочетание стилей и эффектный номер сделали свое дело – Nemo победили и впервые за 36 лет Евровидение вернулось в Швейцарию.
Nemo – The Code: смотрите видео
6 – Rim tim tagi dim
Второе место на конкурсе в Мальмо занял представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim tim tagi dim. Интересно, что в своей стране певец сначала не вошел в список финалистов отбора, а позже его пригласили на место участницы, отказавшейся от участия. А в итоге Baby Lasagna победил в голосовании телезрителей.
Baby Lasagna – Rim tim tagi dim: смотрите видео
5 – Europapa
Если вам кажется, что в рейтинге много песен с 2024 года – не удивляйтесь, часто песни последнего Евровидения занимают высокие места в рейтинге, потому что они "самые новые".
Еще одной песней с конкурса в Мальме является Europapa, которую исполнил Йост Кляйн. За недостойное поведение певца дисквалифицировали, однако фанаты продолжают популяризировать эту песню, а решение организаторов считают несправедливым.
Йост Кляйн – Europapa: смотрите видео
4 – SloMo
В 2022 году Испанию на Евровидении представила певица Шанель с песней SloMo. Зажигательная песня и невероятная хореография запали в душу многим фанатам, поэтому впервые за почти 30 лет Испания вошла в тройку лучших, получив 459 баллов.
Шанель – SloMo: смотрите видео
3 – Cha Cha Cha Cha
В 2023 году на украинском Евровидении в Ливерпуле Финляндию преставил певец Каярия с песней Cha Cha Cha Cha Cha. Певец поразил зрителей и победил в телеголосовании. Суммарно он получил 526 баллов и занял второе место.
Каярия – Cha Cha Cha Cha: смотрите видео
2 – Tatoo
А вот победу в Ливерпуле одержала представительница Швеции Лорин с песней Tatoo. Певица вернулась на конкурс после триумфа в 2012 году. Она заняла второе место в телеголосовании и одержала абсолютную победу в голосовании жюри. Суммарно она получила 536 баллов.
Лорин – Tatoo: смотрите видео
1 – Euphoria
Фанаты конкурса очень любят Лорин, ведь две ее победные песни возглавляют рейтинг лучших. Лучшей из лучших фанаты считают песню Euphoria, с которой Лорин торжествовала на Евровидении в Баку в 2012 году.
Лорин – Euphoria: смотрите видео
В рейтинге 250 лучших хитов Евровидения есть еще несколько украинских песен:
- на 14 месте Teresa&Maria, с которой alona alona & Jerry Heil заняли 3-е место на конкурсе в 2024 году;
- на 19 месте – "1944", с которой Джамала победила в 2016 году на конкурсе в Стокгольме;
- на 58 месте – Dansing Lasha Tumbai, с которой Верка Сердючка получила "серебро" в 2007 году в Хельсинках;
- на 79 месте – "Стефания" с которой Kalush Orchestra победили в 2022 году в Турине;
- на 113 месте – "Дикие танцы", с которыми Руслана торжествовала в 2004 году в Стамбуле;
- на 208 месте – "Соловей" с которой Go-A должны были представлять Украину в 2020 году, но конкурс отменили;
- на 218 месте – Under the ladder, с которой MELOVIN занял 17-е место на Евровидении в Лиссабоне;
- на 233 месте – Shady Lady, с которой "серебро" на конкурсе в 2008 году получила предательница Ани Лорак.