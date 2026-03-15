Работала прачкой, но стала первой миллионершей США: невероятная история мадам Си Джей Уокер

Жизнь мадам Си Джей Уокер – это пример того, как сила воли и настойчивость могут изменить судьбу. От детских лет на плантации в Луизиане до статуса первой афроамериканки-миллионерши, она создала бизнес для чернокожих женщин, поддерживала образование и боролась за права своей общины.

Иногда судьба одного человека настолько сложная и полна испытаний, что его история не может не вдохновлять. Сегодня мы расскажем о мадам Си Джей Уокер – женщине, которая, несмотря на бедность и тяжелое детство, смогла достичь невероятных высот и стала первой женщиной миллионершей в США.

Кто такая мадам Си Джей Уокер и откуда она родом?

Мадам Си Джей Уокер, настоящее имя Сара Бридлав, родилась на плантации в Дельте, штат Луизиана, в семье бывших рабов. Как рассказывает National Women's History Museum, она была одной из шести детей Оуэна и Минервы Бридлав.



Мадам Си Джей Уокер / фото The Hocking College Experience

Осиротела в возрасте семи лет, Сара жила со старшей сестрой Лувенией и работала на хлопковых полях. Чтобы избежать жестокого зятя, в 14 лет она вышла замуж за Мозеса МакВильямса. После его смерти в 1887 году она осталась одинокой матерью двухлетней дочери Лелии (позже известной как А'Лелия).

Как Уокер начинала свой путь к успеху?

В 1889 году она переехала в Сент-Луис, штат Миссури, где работала прачкой и поварихой. Там она присоединилась к Африканской методистской епископальной церкви и познакомилась с успешными афроамериканцами, которые вдохновили ее. В 1894 году она вышла замуж за Джона Дэвиса, но брак распался.



Мадам Си Джей Уокер в детстве / фото The Civil War of the United States

Когда и как родился бизнес?

В 1904 году жизнь Сары сделала резкий поворот. Она присоединилась к команде чернокожих женщин-агентов по продаже косметики Энни Турбо Мелоун. В 1905 году она переехала в Денвер, вышла замуж за Чарльза Джозефа Уокера и, взяв имя "Мадам Си Джей Уокер", основала собственную линию средств для волос "Чудесный выросток мадам Уокер".

Сначала муж помогал ей с рекламой и почтовыми заказами. После развода в 1910 году она переехала в Индианаполис, построила фабрику и основала Walker Manufacturing Company. Она открыла национальные школы для афроамериканских женщин-торговых агентов, которые зарабатывали комиссии.

Мадам Си Джей Уокер за рулем в 1911 году / фото BBC

Впоследствии она трудоустроила более 40 000 афроамериканцев в США, Центральной Америке и Карибском бассейне. В 1917 году Уокер основала Национальную ассоциацию производителей косметики.

Каким было ее богатство и филантропия?

К концу жизни продажи ее продуктов превысили 500 000 долларов в год, а общее состояние более миллиона долларов. Мадам Уокер владела особняком "Вилла Леваро" в Ирвингтоне, Нью-Йорк, и недвижимостью в Гарлеме, Чикаго, Питтсбурге и Сент-Луисе. Она активно занималась благотворительностью: поддерживала YWCA, финансировала обучение студентов в Институте Таскиги и жертвовала на борьбу против линчевания.

Журналистка А'Лелия Бандлс - правнучка мадам Си Джей Уокер / фото BBC

Как наследие Уокер живет сегодня?

Ее правнучка, журналистка А'Лелия Бандейлс, опубликовала первую статью о прапрабабушке в 1982 году. Биография Бандейлс "На ее собственной земле" вышла в 2001 году, а Netflix в 2020 году выпустил сериал Self-Made, где Октавия Спенсер сыграла Уокер, рассказывает BBC. Продукты ее бренда были возрождены компанией Unilever Sundial Brands в 2013 году.

