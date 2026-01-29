Два мировых рекорда до 3 лет: как мальчик-вундеркинд вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Мальчик, которому еще нет трех лет, поставил сразу два рекорда по игре в бильярд. Он заинтересовался этой игрой, когда отец купил ему министол для этого.

Джуд Оуэнс очень любит играть в снукер и пул – разновидности бильярда. Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Смотрите также Не Киев и не Харьков: этот город трижды становился столицей Украины

Что известно об этом?

Мальчик стал самым молодым человеком в истории, который смог сделать "дабл-пот" в снукере. Это такой удар, когда два шара нужно забить в разные лунки одним ударом. Известно, что мальчик сделал это в возрасте 2 года и 261 день, а еще через 4 месяца установил еще один рекорд.

На этот раз ему удалось сделать "банк-шот" – удар, когда пинок нужно направить так, чтобы шар попал в лузу только после того, как отбился от одного или нескольких бортов.



Мальчик дважды поставил два мировых рекорда / Фото Книги рекордов Гиннеса

Отец мальчика рассказал о своем мнении относительно этого. Он отметил, что два мировых рекорда – это, видимо, вершина.

Как вообще можно это превзойти? Думаю ли я, что он когда-нибудь станет чемпионом мира? Как отец, ты всегда надеешься, что твои дети добьются успеха в жизни, поэтому это было бы самым большим стремлением, если бы он этого достиг,

– сказал отец рекордсмена.

Что такое снукер?

Это разновидность бильярда, который отличается тем, что игроки кием забивают в лузы 15 красных и 6 цветных шаров, набирая очки. В снукер играют за большим столом с меньшими лузами, пишет Википедия. Игрок должен чередовать забивание красного шара, а затем любого цветного, чтобы получить очки.

Для того, чтобы набрать достаточно очков, нужно мыслить стратегически и выстраивать логику игры.

Украинец занял 2 место на международном конкурсе