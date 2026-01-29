Джуд Оуенс дуже любить грати у снукер та пул – різновиди більярду. Про це пише Книга рекордів Гіннеса.
Що відомо про це?
Хлопчик став наймолодшою людиною в історії, яка змогла зробити "дабл-пот" у снукері. Це такий удар, коли дві кулі потрібно забити у різні лунки одним ударом. Відомо, що хлопчик зробив це у віці 2 роки та 261 день, а ще через 4 місяці встановив ще один рекорд.
Цього разу йому вдалося зробити "банк-шот" – удар, коли пинок потрібно спрямувати так, щоб куля потрапила у лузу лише після того, як відбилась від одного чи кількох бортів.
Хлопчик двічі поставив два світові рекорди / Фото Книги рекорди Гіннеса
Батько хлопчика розповів про свою думку стосовно цього. Він зазначив, що два світові рекорди – це, мабуть, вершина.
Як узагалі можна це перевершити? Чи думаю я, що він колись стане чемпіоном світу? Як батько, ти завжди сподіваєшся, що твої діти досягнуть успіху в житті, тож це було б найбільшим прагненням, якби він цього досяг,
– сказав батько рекордсмена.
Що таке снукер?
Це різновид більярду, який відрізняється тим, що гравці києм забивають у лузи 15 червоних і 6 кольорових куль, набираючи очки. У снукер грають за великим столом із меншими лузами, пише Вікіпедія. Гравець повинен чергувати забивання червоної кулі, а потім будь-якої кольорової, щоб отримати очки.
Для того, аби набрати достатньо очок, потрібно мислити стратегічно та вибудовувати логіку гри.
