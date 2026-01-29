Джуд Оуэнс очень любит играть в снукер и пул – разновидности бильярда. Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.
Смотрите также Не Киев и не Харьков: этот город трижды становился столицей Украины
Что известно об этом?
Мальчик стал самым молодым человеком в истории, который смог сделать "дабл-пот" в снукере. Это такой удар, когда два шара нужно забить в разные лунки одним ударом. Известно, что мальчик сделал это в возрасте 2 года и 261 день, а еще через 4 месяца установил еще один рекорд.
На этот раз ему удалось сделать "банк-шот" – удар, когда пинок нужно направить так, чтобы шар попал в лузу только после того, как отбился от одного или нескольких бортов.
Мальчик дважды поставил два мировых рекорда / Фото Книги рекордов Гиннеса
Отец мальчика рассказал о своем мнении относительно этого. Он отметил, что два мировых рекорда – это, видимо, вершина.
Как вообще можно это превзойти? Думаю ли я, что он когда-нибудь станет чемпионом мира? Как отец, ты всегда надеешься, что твои дети добьются успеха в жизни, поэтому это было бы самым большим стремлением, если бы он этого достиг,
– сказал отец рекордсмена.
Что такое снукер?
Это разновидность бильярда, который отличается тем, что игроки кием забивают в лузы 15 красных и 6 цветных шаров, набирая очки. В снукер играют за большим столом с меньшими лузами, пишет Википедия. Игрок должен чередовать забивание красного шара, а затем любого цветного, чтобы получить очки.
Для того, чтобы набрать достаточно очков, нужно мыслить стратегически и выстраивать логику игры.
Украинец занял 2 место на международном конкурсе
- Алексей Пода из Полтавской области занял второе место на международном конкурсе ледовых скульптур во Франции, улучшив свой результат по сравнению с прошлым годом.
- Художник прокомментировал свое участие в конкурсе. По его словам, каждый раз там совсем другие условия. Например, этого года конкурс проходил под открытым небом, а температура воздуха была плюсовой. Поэтому скульптуры портились и художникам приходилось реагировать и подстраиваться под погоду.
- Конкурс в Валлуаре проходит ежегодно, однако попасть на него не так просто. Сначала авторы должны подать эскиз будущей скульптуры, который должны утвердить жюри.